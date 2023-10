Shitën ilaçet e spitalit në farmaci, masat pas aktit kriminal

21:01 04/10/2023

Pas emisionit të mbrëmshëm që tregoi me zë dhe figurë, sesi ilaçet për përdorim ekskluziv spitalor në Tepelenë, tregtoheshin privatisht në një farmaci në këtë qytet, kanë ardhur edhe masat ndëshkuese.

“Stop” ka siguruar dokumentet e shkarkimeve nga ana e Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Tepelenë. Klodiana Gjonça, shefja e shërbimit spitalor, e cila në pamjet filmike shet medikamente të spitalit, është njoftuar sot për zgjidhjen e menjëhershme të kontratës së punës për shkaqe të justifikuara.

E njëjta masë është marrë edhe për kryeinfermieren e urgjencës në spitalin e Tepelenës Nadmira Zeka, pasi kjo e fundit, me porosi të shefes, i dha medikamentet spitalore të infiltruarit të emisionit “Stop” duke i hapur dhe kartelë mjekësore ditore.

Në dokumentin e shkarkimit për të dyja zonjat thuhet se ato kanë shpërdoruar detyrën me sjellje etike jo profesionale, duke cënuar rëndë interesin dhe imazhin e punëdhënësit.

Nga ana tjetër zv/presidenti i Urdhrit të Mjekut Dritan Trepca, e ka dënuar atë që ndodh në spitalin e Tepelenës, duke thënë, se kjo situatë shkon përtej shkeljes etike, pasi kemi të bëjmë me një vepër penale.

“Nga kronika që pashë dje dhe në emisionin “Stop” u ndjeva i turpëruar nga veprimi që bëri mjekja në fjalë duke shitur ilaçet e spitalit në farmacinë e të motrës. Patjetër kjo është një vepër penale dhe do të merren organet e drejtësisë. Sapo të mbarojnë organet e drejtësisë me këto veprimtari patjetër edhe Urdhri i Mjekut do të merret me mjeken në fjalë për shkelje të etikës dhe rregullave të Kodit të Etikës dhe Deontologjisë Mjekësore. Ky është një veprim shumë i dënueshëm si nga ana etike, morale dhe penale”, tha ai./tvklan.al