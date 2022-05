Shiten në pak orë biletat e finales së Conference League

18:20 11/05/2022

Panuçi për Klan: Shqiptarët do mbështesin Romën

Ish-trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit, Christian Panuçi beson se shqiptarët do të mbështesin Romën në finalen e Conference League. Panuçi ka qenë lojtar dhe kapiten i skuadrës italiane dhe shpreson që kjo skuadër të jetë fituese e këtij trofeu.

Chriastian Panuçi: Besoj se miqësia mes Shqipërisë dhe Italisë do të jetë një avantazh për Romën. Ka një respekt të madh mes dy vendeve. Shqiptarët që do të jenë në stadium besoj se do të mbështesin Romën pikërisht për shkak të kësaj. Unë do ta shoh ndeshjen nga shtëpia, shpresoj të fitojë Roma.

Por si e pret Panuçi këtë ndeshje?

“Finalja është gjithnjë e vecantë. Besoj se Roma i ka mundësitë ta fitojë. Është e qartë se do të ketë shumë tension sepse është finalja e parë, lojtarët janë të rinj dhe do të takohen me një skuadër që luan mirë futboll. Por Roma tani ka një stil loje. Të pret, ka më shumë mbajtje topi. Morurinho në 4 finale i ka fituar të gjitha dhe di ta përgatisë ndeshjen por nuk do të jetë e lehtë”.

Ish-tekniku i kombëtares Shqiptare tregon edhe se si po përjetohet kjo ndeshje në kryeqytetin italian.

“Janë të gjithë në gjurmim të biletave, të fluturimeve për në Shqipëri. Njerëzit janë të inatosur sepse janë shtrenjtuar fluturimet me avion. Është një pupull i gjithi që do të vijë në Tiranë. Nuk do të jenë në stadium, por do të jenë aty. Dhe këtë do ta ndjejnë edhe lojtarët sepse qyteti i Romës jeton me futbollin. Në Romë nuk flitet për gjë tjetër vecse për një finaleje të tillë Europiane”

Në orën 12 të mesditës së të martës UEFA nisi shitjen e biletave. 16.500 të tilla blenë në më pak se 4 orë.

