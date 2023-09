Shiten për 4 orë biletat për ndeshjen me Çekinë/ Interes i jashtëzakonshëm për betejën e 12 Tetorit

Shpërndaje







12:41 16/09/2023

Ka zgjatur vetëm 4 orë procesi për shitjen e të gjitha biletave për ndeshjen Shqipëri-Çeki. Të nxjerra në treg në biletarinë online rreth orës 21 të mbrëmjes së të premtes, faqa e kompanisë që merret me shitjen e tyre, ka përjetuar një fluks të jashtëzakonshëm. Shqiptarë nga e gjithë Europa kanë hyrë për të blerë bileta duke shkaktuar një trafik të të madh. Numërohet se në total 264 mijë llogari janë “loguar” në faqe për të blertë bileta.

Kjo ka bërë që tifozët të hasnin problematika të ndryshme. Edhe duke qenë në radhë online, shumë pranë momentit për të blerë bileta, për shkak të ngarkesës së sistemit, pozicioni i tyre në renditje ka ndryshuar shpeshherë. Në FSHF thonë që biletat e stadiumit janë shitur të gjitha, ndërsa burime të tjera të Tv Klan bëjnë me dije se mbrëmjen e së premtes janë shitur 9000 bileta.

Një gjë është e sigurtë. Stadiumi do të jetë i mbushur plot, në normën që lejon UEFA për ndeshje ndërkombëtares, me afërsisht 21900 tifozë, ndërsa që prej kësaj të shtunë do të nisë edhe shitja e tyre në treguan e zi. Çmimet pritet të prekin majat ditën e ndeshjes.

Tv Klan