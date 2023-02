Shitet fanella Kobe Bryant

Shpërndaje







23:45 10/02/2023

U ble në ankand për rreth 5.8 milion dollarë

Një fanellë e veshur nga Kobe Bryant gjatë sezonit 2007-2008 e kaloi shumën 5 milion e 800 mijë dollarë. Shtëpia e ankandeve Sotheby organizoi shitjen e saj, duke bërë që të jetë e dyta në basketboll për vlerën e arritur.

Rekordin e mban ajo e Michael Jordan e veshur nga kampioni në një nga finalet e vitit 1998 që kaloi 10 milion dollarët. Kobe Bryant e mbajti atë fanellë për 25 ndeshje të atij sezoni, ku meritoi edhe titullin lojtari më i mirë.

Imazhi i tij u përjetësua në murale dhe kopertina revistash, duke e kthyer më të çmuar. Kobe Bryant, i cili njihej me nofkën Black Mamba, u shua në 26 janar të 2020 në moshën 41-vjeçare në një aksident me helikopter së bashku me vajzën e tij 13-vjeçare Gianna.

Tv Klan