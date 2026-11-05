Blerja e një apartamenti nuk duhet të bazohet vetëm te pamja, vendndodhja apo çmimi, pasi pas mureve të sapolyera mund të fshihen probleme me izolimin, lagështirën, ventilimin dhe konsumin e energjisë. Këtë të enjte, më 5 nëntor, në emisionin “Aldo Morning Show”, inxhinieri mekanik dhe eksperti i efiçencës së energjisë, Gjergji Simaku, shpjegoi çështjet kryesore që qytetarët duhet të kontrollojnë përpara se të blejnë një banesë.
Sipas Simakut, qytetarët shpesh tërhiqen nga pamja e apartamentit, arkitektura apo ballkoni, por harrojnë të interesohen për cilësinë e ndërtimit dhe kostot që do të kenë më vonë.
“Unë i thosha se shtëpia e blerë rishtas është e bukur, është një ‘nuse e bukur’, bukuria e së cilës zhduket për 24 orë. Çka do të thotë se pastaj fillojnë problemet me atë ‘martesë’ që ke bërë me atë shtëpi. Në Shqipëri ne kemi një kulturë të vjetër të të ngrohjes së banesave. Një kulturë e cila nuk u trashëgua siç u trashëgua në vendet ish-socialiste të Ballkanit apo të Europës, por ne mbetëm te drutë e zjarrit, te një dhomë që ngrohet, pra krijuam një eksperiencë jashtëzakonisht të keqe. Sot ajo trashëgimi u kthye në një lloj eksperience për njerëzit. Njerëzit nuk bëjnë pyetjet e duhura për efiçencën e energjisë kur blejnë një banesë të re.”
Eksperti theksoi se shumë ndërtesa të reja kanë probleme me sistemet e ngrohjes, ftohjes dhe ventilimit, ndërsa qytetarët i zbulojnë këto mangësi vetëm pasi janë futur për të jetuar. Një nga këshillat kryesore të inxhinierit ishte që blerësit të kërkojnë certifikatën e performancës së energjisë, e cila tregon se sa konsumon banesa dhe në cilën klasë energjetike bën pjesë.
“Certifikatën paraprake të performancës së energjisë duhet ta kërkosh, në mënyrë që të dish se sa energji harxhon banesa jote. Dhe ajo ka një klasë energjie, klasa A, B, C. Të gjitha ndërtimet e reja tashmë Agjencia e Efiçencës së Energjisë i ka klasifikuar në klasat A, B.”
Ai sqaroi se konsumi llogaritet mbi bazën e kushteve standarde, ku parashikohet një temperaturë prej 22 gradësh në dimër dhe 26 gradësh në verë. Sipas tij, kjo certifikatë duhet të jetë pjesë e dokumentacionit të blerjes dhe të kontratës.
Një tjetër problem që duhet kontrolluar sipas ekspertit është izolimi i banesës dhe mënyra se si ajroset ajo. Simaku paralajmëroi se shumë apartamente kanë banjo pa dritare dhe pa sisteme të përshtatshme ventilimi, duke krijuar kushte për lagështirë dhe myk.
“Gjënë e parë që bëjnë arkitektët, i vendosin banjot në zemër të ndërtesës, në zemër të shtëpisë. Dhe aty ku krijohen aromat njerëzore më të mëdha, atje ku ka dhe shqetësimet më të mëdha, bëhen banjo pa dritare, banjo që nuk ventilohen, që nuk kanë rregulla ventilimi për heqjen e ajrit. Absolutisht është kosto, por duhet të ishte qendror që nga kur bëhet ndërtesa dhe që banjot të ndiheshin gjithmonë të freskëta, të ventiluara.”
Inxhinieri u ndal edhe te ndërtesat e vjetra dhe parafabrikatet, duke theksuar se ato duhet të vlerësohen nga ana strukturore dhe të përfshihen në proceset e rinovimit, në vend që të shemben automatikisht për t’u zëvendësuar me ndërtime të reja, në mënyrë që të ruhet edhe identiteti i qytetit.
/tvklan.al