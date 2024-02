Shiti apartamentin disa herë, arrestohet Sabri Shera

Shpërndaje







18:10 08/02/2024

Administratori i një firme ndërtimi mashtroi disa qytetarë. U denoncua në emisionin “Stop”

Sabri Shera, administrator i një firme ndërtimi është vënë në pranga në Tiranë.

Operacioni për kapjen e tij u kodua “Kontrata false” dhe erdhi pas 6 kallëzimeve penale të personave të mashtruar prej tij. Nga hetimet rezultoi se Sabri Shera iu ka shitur disa personave të ndryshëm të njëjtin apartament të një pallati të ndërtuar nga firma nën administrimin e tij, që ndodhet në rrugën e Barrikadave.

Me kallëzuesit mësohet se ka përpiluar në kohë të ndryshme kontrata sipërmarrje duke ju marrë shuma të konsiderueshme parash dhe apartamentet për të cilat kishin nënshkruar aktet noteriale nuk ua dorëzonte, por i shiste tek persona të tjerë. Në disa raste sipas policisë i shiste dhe tek persona të tretë.

Sabri Shera është denoncuar disa herë radhazi në emisionin investigativ “Stop” në Tv Klan. Në një rast, administratori i firmës “AA Konstruksion” i bëri ofertë një qytetari se në vendin ku kishte shtëpinë do ndërtonte pallat dhe pas përfundimit të projektit do ta pajiste me një apartament. Por ky apartament nuk iu dha asnjëherë.

Shera jo vetëm që nuk iu përmbajt detyrimit ndaj pronarit të shtëpisë, por e shiti disa herë atë apartament. Në Korrik të vitit 2023, policia procedoi penalisht Sabri Sherën, periudhë në të cilën u shtuan dhe denoncimet ndaj tij. Mbi Sherën nuk kishte vetëm denoncime nga qytetarë të dëmtuar, por edhe nga ish-partnerë të tij në biznes. Ai u denoncua sërish në “Stop” nga një shoqëri ndërtimi ku kishte qenë aksioner se kishte bërë kontrata pa miratimin e kompanisë edhe pasi kontrata e bashkëpunimit ishte revokuar.

Gjatë operacionit të arrestimit të Sabri Sherës, policia sekuestroi akte noteriale, kontrata sipërmarrje, apo dhe certifikata pronësie. 71-vjeçari akuzohet për mashtrim me pasoja të rënda dhe fshehje e të ardhurave.

Klan News