Shiti dyqanin në vitin 2003, qytetari rezulton debitor në OSHEE dhe paguan vetë borxhin 

21:01 04/11/2022

Një qytetar, i cili ka shitur një dyqan në vitin 2003, sot i thonë se figuron debitor për dritat dhe ujin për 13 vite. Ky është shqetësimi që ka mbërritur në redaksinë e emisionit Stop në Tv Klan. Fatmir Ramaj tregon se e shiti dyqanin në zonën e Don Boskos në Tiranë në vitin 2003 me dokument të rregullt akt-shitje.

Në vitin 2022 donte të lidhte një sahat për një objekt tjetër, por mësoi se është debitor për dyqanin që ka shitur. Kamatë-vonesa kap vlerën e 750 mijë Lekëve të vjetra. Pronari i dyqanit nuk e kishte kaluar kontratën e ujit dhe energjisë elektrike në emër të tij dhe është larguar jashtë shtetit.

Fatmiri thotë, se iu drejtua me një ankesë Drejtorisë së Përgjithshme të OSHEE-së, duke bashkangjitur aktin e shitjes se dyqanit. Përgjigja, që mori, ishte se problemi duhet të zgjidhet mes palëve.

“Në vitin 2002 kam blerë një dyqan këtu. Nuk e mbajta shumë, në 2003 e shita me akt-shitje të rregullt. Mbaroi puna. Në 2022 bëj një kërkesë për një lidhje të re sahati energjie që kisha një objekt pa drita. Gjatë procedurës më doli se jam debitor për këtë dyqanin që kam shitur unë në 2003. Dyqani është i mbyllur me qepen, ka 13 vjet që nuk është ngritur qepeni. Me gjithë kamatë për 13 vjet kanë shkuar 750 mijë Lekë. Faturat e mirëmbajtjes kanë filluar 7 vjet pasi kam shitur dyqanin unë. Bëra ankesën me mendimin që po më del e drejta. Përgjigjia ishte që i zgjidhni privatisht vetë, ‘vritu’ me të zotin e dyqanit se ne që e kemi për detyrë për të zgjidhur këtë problem nuk jemi për këtë punë. Pas kësaj përgjigjes, vura një letër te qepeni atje”, tregon Fatmir Ramaj.

“O i zoti i dyqanit, pse nuk e keni kaluar kontratën e dritave dhe ujit në emrin tuaj. Më keni sjellë shumë problem. Më keni lekë borxh sepse çdo muaj më shkruhen lekë në sistem”, thuhet në këtë letër.

Por edhe pse ka vënë këtë lajmërim, nuk mori asnjë përgjigje.

“Asnjë telefonatë nuk mora. Ai është jashtë shtetit. E pagova debinë se jam i detyruar sepse nuk më lidhnin matësin për objektin që kisha pa drita. Pra, m’i grabitën. Për mua është grabitje. I pagova lekët, e çova në zero, nuk mbyllin as kontratën. E kërkova mbylljen dhe thonë duhet të jetë i zoti”, thotë ai.

Fatmiri e pagoi debinë, pasi donte të lidhte energjinë tek objekti tjetër. Por kur shkon të mbyllë kontratën, i thonë se duhet ta mbyllë personi që e ka blerë.

Denoncuesi: Çfarë thotë specialistja? Më trego mu tashi!

Punonjësja: Qenke në rregull! Duhet ta mbylli ai, që e ka blerë!

Denoncuesi: Ai që e ka blerë, është në Angli, ka 20 vjet.

Punonjësja: Bëji ndonjë pezullim thotë, ndoshta!

Denoncuesi: Po edhe pezullim kam pyet, duhet me paraqit certifikatën e pronësisë. Unë nuk e kam certifikatën, se e ka burri i huaj, që ia kam shit, 20 vjet.

Eksperti i një agjencie imobilare tregon se si duhet të veprohet në këto raste.

“Zakonisht është përgjegjësia e noterit i cili duhet të lajmërojë palët në lidhje me detyrimet e prapambetura të pronarit që ishte dhe detyrimet që ka blerësi. Gjithmonë, detyra për të kaluar librezën dhe kontratën e ujit dhe të dritave është e blerësit, sikurse shitësi para se të shesë pronën e tij, qoftë i pajisur me certifikatë ose jo, duhet të dorëzojë para noterit ose në rastin kur bëhet me agjenci ne i marrim në dorëzim, të zeruara të gjitha detyrimet e librezës së dritave dhe ujit dhe ai i merr, me dokumentin shkon dhe i kthen në emrin e tij. Kështu zgjidhet situata për këto lloj problemesh”, shpjegon eksperti Dorian Spahiu, nga Remax Infinity Plus. /tvklan.al