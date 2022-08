Arjan Tase





Shkaktoi tragjedinë në Himarë, Arjan Tase sot në Gjykatë

09:18 05/08/2022

Ish-shefi i policimit në komunitet, Arjan Tase do të përballet sot në Gjykatën e Vlorës me akuzën e ‘Vrasjes me dashje’ dhe jo për ‘Vrasje e kryer nga pakujdesia’. Kjo është akuza me të cilën prokuroria do dërgojë në gjykatë për ish- efektivin, që paraditen e 2 Gushtit duke drejtuar një mjet lundrues goditi për vdekje 7-vjeçaren, Jonada Avdia.

Kjo seancë do të zhvillohet nën masa të rrepta sigurie, ndërkohë që pritet të mbërrijë nga momenti në moment në ambientet e Gjykatës edhe Arjan Tase. Orari i përcaktuar për fillimin e seancës për caktim të masave të sigurisë është në 10:30.

Arjan Tase do të shoqërohet nga ambientet e paraburgimin të Policisë së Vlorës më herët, duke qenë se për shkak të sensitivitetit të ngjarjes, Policia e Vlorës ka marrë masat paraprake për të shmangur çdolloj incidenti.

Ashpërsimi i akuzës së ngritur ndaj ish-shefit të policisë, vjen pas verifikimit të pamjeve filmike në vendngjarje dhe dëshmive të pushuesve. Grupi hetimor ka konkluduar se Arjan Tase ka patur mundësi për të parandaluar aksidentin fatal në një zonë të dedikuar për pushuesit.

“Disa nga pushuesit e kanë paralajmëruar se rrezikonte jetët e tyre me afrimin e skafit ne breg”, thuhet në konkluzionet e prokurorisë.

Referuar kodit penal me akuzën që pritet të përballet në Gjykatën e Vlorës, ish-efektivi rrezikon dënimin nga 10 deri në 20 vite burg./tvklan.al