“Shkarkimi i Ekipit Menaxhues, i nevojshëm”, avokati: Duhet më shumë presion amerikan mbi Serbinë

14:45 04/05/2023

Avokati i njohur Tom Gashi ka folur sot në një intervistë për gazetarin e Klan News Besard Jacaj sa i takon zhvillimeve të fundit në Kosovë. I pyetur për vendimin e kryeministrit Albin Kurti që shkarkoi nga detyra Ekipin Menaxhues për hartimin e draft-statusit për Asocacionin e komunave me shumicë serbe, avokati u shpreh se ishte mëse i nevojshëm.

“Zoti Kurti nuk mund të lejojë një draft që do ta sillte Koovën në një Republikë Srbska dhe shkarkimi ka qenë i nevojshëm, e ndoshta duhej bërë me herët. Lista Serbe kokën e ka në Beograd dhe trupin e lekët i merr këtu, nuk mund të tolerohej një grupim i tillë në Kosovë, kushdo që reagon e kanë të kotë sepse ky ekip menaxhues nuk do lejohet të bëjë gjë të tillë. Në të ardhmen Kurti do t’i dorëzojë dokumentet në Bruksel. Ky nacionalitet në Kosovë ka shumë të drejta e pavarësisht kësaj ka grupime që bllokojnë punën normale me barrikada me urdhër të Vuçiç. Për aspektet formale Kurti i paraqet në Bruksel dhe pastaj loja vazhdon.”

Deklaratën e Presidentit të Serbisë Aleksandër Vuçiç se në ‘Bruksel tentuan ta mashtronin’, Gashi thotë se është një mënyrë e tij për të mbajtur pushtetin.

“Imponimi me raportet apo situatat dhe me siguri këto deklarimet e tij, ai nuk është fëmijë edhe pse vepron si i tillë, janë përpjekje për ta mbajtur pushtetin e tij sa më shumë të jetë e mundur. Ky është shndërruar në një diktator në Serbi dhe është alfa e omega e të gjitha gjërave, është në një presion për shkak të luftës në Ukrainë sepse nuk mund të jetë me një sy te BE dhe me një te Rusia.

Qendra e dezinformimit rus është Serbia dhe këto dezinformata shkaktojnë pasoja të rënda. Vuçiç bën gjthçka që të mbetet në pushtet, besoj se një ditë do përballet dhe në gjykatën e Serbisë për bëmat e tij. Është diktator për popullin e vet, ne punët e tyre të brendshme nuk na interesojnë fare, por ato grupime në veri të Kosovës. Serbët janë nën hijen e Vuçiç. Besoj që presioni amerikan duhet të ishte më i madh kundrejt Serbisë sepse Kosova nuk ka çfarë të ofrojë më tepër. Ata kërkojnë një Asocacion që do të ishte një lloj fillimi i shtatëzanisë të një etniteti tjetër që do të ishte Srpska.”

Vuçiç është akuzuar dhe se ka drejtuar grupe kriminale në Serbi, gjë që e pasqyroi dhe New York Times me një artikull. Për këtë, avokati thotë se ishte diçka që dihej, por jehona në një media amerikane sigurisht i jep kredibilitet më të madh.

“Prova kryesore është që MIllosheviçi ka vepruar shumicën e kohës për pushtetin e tij, por ka vepruar dhe me banda kriminale që kanë kryer krime në Kosovë, Kroaci, Bosnje dhe duke ditur qe Vuçiç ka qenë ministër i tij metodat janë të njëjta. Nuk është diçka që se dijmë, por kur e thotë një media amerikane atëherë ka kredibilitet më të madh dhe pasojat janë më të mëdhaja. Problemi i vetëm që ju ka mbetur në Serbi është me Kosovën sepse janë shpirtngushtë për ta kuptuar se ne jemi shtet i pavarur.”/tvklan.al