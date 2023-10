Shkatërrimi i madh në Gaza, Hamasi kërcënon të vrasë pengjet

22:56 09/10/2023

Ndërpritet furnizimi me energji, ujë e ushqim, aviacioni i Izraelit bombarduan lagjet rezidenciale

Skenat e sulmit të terroristëve të Hamasit në rrugët e Izraelit tani po u lënë vend skenave të shkatërrimit të mbarë Rripin e Gazës.

Këtu dhjetëra vetë duke kërkuar nëpër rrënojat e një ndërtese të rrafshuar në Khan Younis të Gazës pas një sulmi izraelit.

Këtu tym i dendur që del nga rrënojat e ndërtesave të shkatërruara dhe banorët e plagosur që transportohen me ambulanca.

Këtu në kampin e refugjatëve Jabalia ku palestinezët evakuojnë personat e plagosur pas një sulmi ajror izraelit në zonë.

Ministri izraelit i Mbrojtjes, Yoav Gallant urdhëroi një “rrethim të plotë” të Gazës, duke ndaluar furnizimin me ushqim, ujë të pijshëm, karburant dhe mallra të tjera për 2.3 milionë banorët e saj, ndërsa goditi nga ajri territorin e sunduar nga Hamasi si hakmarrje për inkursionin e përgjakshëm të luftëtarëve islamikë.

Gallant tha se Izraeli është në luftë me “kafshë njerëzore”, një gjuhë të ashpër e përdorur shpesh nga të dyja palët.

Të hënën në mbrëmje, avionët luftarakë izraelitë kryen një bombardim intensiv të Rimalit, një lagje rezidenciale dhe tregtare në qytetin qendror të Gazës, pasi lëshuan paralajmërime për evakuimin e banorëve. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahutha se ky është vetëm fillimi.

Pas dy ditësh luftime, ushtria izraelite tha se ka rimarrë kontrollin e territorit ku u infiltruan militantët e armatosur të Hamasit. Përpjekje të reja për t’u futur në Izrael pati nga kufiri verior me Libanin, ku ushtria izraelite hapi zjarr dhe deri tani raportohet për një militantë të Hezbollahut të vrarë. Ushtria izraelite tha se ushtarët e mbështetur nga helikopterët vranë të paktën dy persona të armatosur që kaluan kufirin.

Tanket dhe dronët izraelitë u vendosën për të mbrojtur çarjet në gardhin kufitar të Gazës për të parandaluar inkursione të reja. Mijëra izraelitë u evakuuan dhe ushtria ka mobilizuar të paktën 300,000 rezervistë.

Tashmë numri i viktimave civile nga të dyja palët rritet çdo orë. Mijëra janë plagosur.

Hamasi dhe militantë të tjerë në Gaza thonë se po mbajnë robër mbi 130 ushtarë dhe civilë të rrëmbyer nga brenda Izraelit. Në përgjigje të bombardimeve të Izraelit, zëdhënësi ushtarak i Hamasit, Abu Obeida, tha në një mesazh audio të lëshuar të hënën mbrëma se grupi do të vrasë çdo rob civil izraelit sa herë që Izraeli godet civilët në shtëpitë e tyre në Gaza “pa paralajmërim paraprak”.

Raportohet se Katari është në bisedime me Hamasin dhe Izraelin për të shkëmbyer pengjet izraelite me palestinezët në burgjet izraelite. Ndërmjetësuesit e Katarit kanë bërë thirrje urgjente në përpjekje për të liruar gratë dhe fëmijët e kapur nga grupi. Ministria e Jashtme e Katarit konfirmoi për Reuters përfshirjen në bisedimet ndërmjetësuese me Hamasin dhe zyrtarët izraelitë.

I ulur në një karrocë spitali me krahun e fashuar, ky i ri izraelit i mbijetoi masakrës që ndodhi në një festival muzikor. Teksa 30-vjeçari Sahar Ben Sela vajton për miqtë e tij të vdekur, zotohet të hakmerret.

“Seriozisht, ishte një ferr i vërtetë. Kurrë nuk kam parë diçka të tillë. Trupa të shpërndarë gjithandej, të therur të masakruar … atyre nuk u interesonte burrë apo femër, i ri apo i moshuar. Një ditë do t’u hakmerremi”.

Ben Sela, i cili arriti të arratisej, por pësoi plagë me armë, ndihmoi në shpëtimin e njerëzve të tjerë gjatë daljes nga zona e luftës, por humbi shumë të tjerë.

Sulmi i së Shtunës në festivalin muzikor ishte më vdekjeprurësi.

Pas të gjithë këtyre zhvillimeve, pyetja kryesore që mbetet ende pa përgjigje është nëse Izraeli do të nisë sulmin tokësor në territorin e vogël të Gazës.

