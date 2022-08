Shkatërrohet baza ajrore ruse në Krime

Shpërndaje







17:30 11/08/2022

Ukraina do të fillojë javën e ardhshme një operacion në rajonet jugore të cilat Rusia i ka pushtuar

Pamjet satelitore treguan shkatërrimin në një bazë ajrore ruse në Krime, goditur disa ditë më parë në një sulm që tregon se Kievi mund të ketë fituar aftësi të reja sulmi me rreze të gjatë me potencial për të ndryshuar rrjedhën e luftës.

Fotot e publikuara nga firma e pavarur satelitore Planet Labs treguan tre kratere pothuajse identike që kishin goditur saktësisht ndërtesat në bazën ajrore ruse Saki. Baza, në bregun jugperëndimor të Krimesë, kishte pësuar dëme të mëdha pasi tetë avionëve luftarakë u shkatërrua nga sulmi në bazë.

Autoritetet e imponuara nga Rusia në rajonin e Zaporizhia kanë pohuar se sistemet e mbrojtjes kundërajrore penguan sulmet e Ukrainës në qytetin e pushtuar të Enerhodar dhe centralin bërthamor të Zaporizhia aty pranë.

Kievi ka bërë të ditur se po përgatit një operacion të madh për të rimarrë rajonet jugore të Khersonit dhe Zaporizhias. Rusia i ka përforcuar ato rajone, por mbrojtja e saj varet nga aftësia për të kontrolluar linjat e furnizimit.

Ukraina raportoi bombardimet ruse përgjatë gjithë vijës së frontit, nga zona rreth Kharkiv në verilindje, në të gjithë provincën lindore të Donetsk dhe në brigjet e lumit të gjerë Dnipro.

Klan News