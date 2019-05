Shkel “arrestin e shtëpisë” dhe takohet me një person të armatosur (Video)

Dy persona janë arrestuar në Lezhë, njëri prej të cilëve kishte thyer masën e arrestit shtëpiak kurse tjetri posedonte armë pa leje. Dy të arrestuarit me iniciale E.N. 24 vjeç dhe N.K. 28 vjeç po udhëtonin së bashku me makinë në aksin Rrëshen – Milot. Uniformat blu ndërhynë duke bllokuar mjetin dhe arrestuan në flagrancë dy të sipërpërmendurit.

24-vjeçari ishte me masë sigurie arrest shtëpi dhënë nga Gjykata e Lezhës më 10 Prill 2019, të cilën e kishte shkelur. Kurse 28-vjeçari me iniciale N.K., i cili ndodhej pasagjer në mjet, posedonte një pistoletë pa leje me 5 fishekë.

Ndaj tyre u referuan materialet për veprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës dhe armëmbajtje pa leje. /tvklan.al