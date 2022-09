Shkelja e ‘Fair Play Financiar’

Shpërndaje







08:40 03/09/2022

UEFA gjoba për skuadrat e seria A, ‘dorë e rëndë’ mbi PSG-në

Shkelja e rregullave të “Fair Play Financiar” ka vënë në lëvizje UEFA-n. Organi më i lartë i futbollit Europian ka analizuar me detaje të gjithë lëvizjet e skuadrave të kontinentit, duke dal edhe në konkluzione finale.

8 klube elitare janë kapur me shkelje të kësaj pike, duke mos respektuar normën e barabartë, të hyrjeve dhe daljeve të të ardhurave në periudhën 2018-2022.

Bëhet fjalë për skuadra si Juventus, Inter, Milan, Roma, Monako, Beshiktash, Marsejë dhe PSG, të cilët duhet të paguajnë gjoba për shkak të kësaj shkelje.

Në mënyrë të detajuar, tetë klubet janë gjobitur me një total prej 172 milionë eurosh , nga të cilat 15% do të paguhen menjëherë, ndërsa 85% e mbetur do të paguhet vetëm në rast të mosarritjes së objektivave buxhetore.

Kështu, Milani do të paguajë 2 milionë, që mund të rriten në 15, Juventusi 3.5 milionë, që mund të rritet në 23, Interi 4 milionë, që mund të rritet në 26 dhe Roma 5 milionë, që mund të rritet në 35.

Gjobë e majme për PSG-në, që duhet të paguajnë 10 milionë euro, e cila mund të rritet në 65 milionë euro në rast të mos-shlyerjes në kohë.

Klan News