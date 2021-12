Shkelmoi derën në seli, PD kallëzon penalisht të riun

14:51 21/12/2021

Partia Demokratike ka kallëzuar penalisht Fatjon Dautin. Selia blu thotë se ky person shoqëronte Sali Berishën dhe ndërmori akte dhune duke shkelmuar një prej dyerve të sallave të konferencave. Po ashtu PD thotë se ky person është narkotrafikant.

“Pas analizimit të pamjeve filmike rezulton se i urdhëruar nga deputeti Flamur Noka, shtetasi Fatjon Dauti, person me precedentë të rëndë kriminal, që shoqëronte Sali Berishën, ka dhunuar ambientet e selisë qendrore të Partisë Demokratike. Sipas Ministrisë së Brendshme dhe Agjencisë Kombëtare të Krimit në Britaninë e Madhe, shtetasi Fatjon Dauti është cilësuar person i aftë për dhunë ekstreme dhe një anëtar me ndikim në një rrjet kriminal shqiptar me qendër në Londër i përfshirë në importimin e kokainës, prodhimin e kanabisit, trafikim të njerëzve dhe pastrimit të parave”, thuhet në njoftimin e Partisë Demokratike./tvklan.al