Shkëlzen Berisha dëshmon për Gërdecin: Thirrja ime në këtë çështje, teatër politik

15:40 27/12/2023

Djali i ish-kryeministrit Sali Berisha, Shkëlzën Berisha, dëshmoi për rreth një orë në Gjykatën e Posaçme në procesin ndaj Fatmir Mediut. Ky i fundit po gjykohet për dosjen “Gërdeci” me dyshimet se ka shpërdoruar detyrën.

Prokurorët e SPAK pyetën Berishën në lidhje me njohjet që ai ka me Aldo Bumçin, ish-ministër Drejtësie, ish-ministrin e Mbrojtjes, Fatmir Mediu, si dhe për një faks të mbërritur në këtë ministri me mbishkrimin “për Shkëlzenin”. Për faksin, ai mohoi të kishte dijeni dhe tha se këtë pjesë duhet ta kishte zbardhur Prokuroria.

Nga ana tjetër, pranoi lidhjet personale dhe miqësore me Bumçin dhe Mediun. Për mediat, Berisha e quajti marrjen në pyetje “për insuatë politike”.

Shkëlzen Berisha: Duke qenë se nuk kam asnjëlloj informacioni që mund t’i shërbejë akuzën, e konsideroj absolutisht teatër politik. Në kontekstin që në mëngjes thirret djali, në drekë gjykohet babai dhe në darkë ekzekutohet masa e sigurisë.

Nga ana tjetër, edhe Fatmir Mediu, tha se SPAK po merr dëshmi të panevojshme.

Fatmir Mediu: Po e kthen këtë proces krejtësisht alogjik. Është një lojë tërësisht mediatike që nuk i shërben qëllimit dhe të vërtetës në raport me çështjen e Gërdecit.

Seanca e radhës për Gërdecin do të mbahet në 10 Janar ora 09:00.

