Shkëmbim droge në det, prangosen 6 trafikantët

16:56 16/08/2023

Dogjen velierën me drogë gjatë arrestimit të policisë

6 persona janë vënë në pranga në kuadër të operacionit “Flakë Deti”, mes tyre 4 shqiptarë dhe dy ukrainas. Ata dyshohet se do të shkëmbenin lëndën narkotike në ujërat neutral mes Shqipërisë dhe Italisë. Baza e këij grupi dyshohet të jetë në zonën e Fushë-Kuqes. Sipas policisë së shtetit operacioni ka filluar pas njoftimit të strukturave monitoruese në terren, se një mjet lundrues po lëvizte me shpejtësi nga laguna e Patokut me drejtim jug-perëndimin.

Sipas uniformave blu gomonia e nisur nga Patoku është afruar pranë një tjetër mjeti lundrues tip veliere dhe më pas të dyshuarit, kanë shkëmbyer lëndë narkotike. Burime bëjnë me dije se nga Patoku ishte nisur lëndë narkotike kanabisative dhe në velierë dyshohet të kishte drogra të forta heroinë dhe kokainë. Po ashtu veliera ishtë me një flamur ukrainas.

Në ndihmë të autoritetet tona kanë mbëritur edhe përfshinë avionët e Frontex-it dhe të GDF-së, që kanë bërë rrethimin e mjeteve lundruese. Zëvëndës drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Sokol Bizha dha detaje për kohëzgjatje e operacionit.

“Në bashkëpunim me Guardia di Finanza, Frontex dhe Strukturën e Posaçme Anti-Korrupsion për të goditur një grup kriminal të stukturuar që ka tentuar trafikimin e lëndëve narkotike kanabis sativa, me qëllim për ta shkëmbyer në det me trafikantë ndërkombëtarë me lëndë të tjera. Operacioni ka filluar në orën 22 të datës 14 Gusht dhe ka vazhduar deri në orën 6 të datës 15 Gusht.”

Të dyshuarit që ishin ne velierë i kanë vënë asaj flakën, kur kanë parë që janë të rrethuar nga policia dhe kanë tentuar që të largohen me një tjetër mjet lundures. Veliera është zhytur në thellësinë rreth 150 metra, në detin Adriatik. Efektivët e “RENEA” kanë ndërhyrë duke ushtruar kontroll në një restorant në lagunën e Patokut, dhe në disa ambiente të ndryshme dhe kanë ndaluar disa persona që dyshohet se kanë lidhej me drogën.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan: 2 armë zjarri pistoleta, të markave “Glock” dhe “Zastava”, 200 fishekë pistolete model 54, një automjet tip “Audi”, 4 aparate DVR për ruajtjen e pamjeve filmike rreth 50 mijë euro, 25 celularë, 23 kg lëndë e dyshuar narkotike cannabis sativa, e gjetur në afërsi të velierës së djegur dhe 1 gomone, bashkë me GPS-in.

TË ARRESTUAR:

Arlind Ismailukaj, 47 vjeç, banues në Tiranë;

Armando Mema, 37 vjeç, banues në Tiranë;

Nerim Çela, 40 vjeç, banues në Fushë Kuqe, Laç;

Besnik Brokeri, 51 vjeç, banues në Vlorë;

Kyrylo Ponomarenko, 39 vjeç, banues në Ukrainë;

Kostiantyn Biellon, 44 vjeç, banues në Ukrainë.

