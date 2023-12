Shkëmbim zjarri mes policit dhe 2 personave

11:27 12/12/2023

Laç, dhurim Mitko: Më zunë pritë dhe qëlluan në ajër, unë qëllova nga automjeti

Pritë efektivit 23-vjeçar të policisë në Laç. Dhurim Metko ka denoncuar në polici se është qëlluar me armë zjarri në ajër në zonën e Sanxhakut teksa udhëtonte me automjetin e tij me uniformën e shërbimit.

Ai deklaroi para kolegëve se pasi dëgjoi të shtënat ka kryer qitje nga brenda automjetit. Në njoftimin e policisë për ngjarjen e ndodhur rreth orës 21:00 të së hënës thuhet se nga ngjarja nuk ka pasur të plagosur ndërsa po punohen ne mbledhjen e provave për të zbardhur të vërtetën për këtë ngjarje.

Nga hetimet paraprake grupi hetimor nuk ka konstatuar gëzhoja në vendin ku efektivi përshkroi se u qëllua nga dy persona.

Klan News