Shkencëtarët krijojnë robotët e parë që mund të riprodhohen - Tv Klan

Shkencëtarët krijojnë robotët e parë që mund të riprodhohen

19:40 30/11/2021

Shkencëtarët kanë prodhuar për herë të parë robotët që mund të riprodhohen. Makineritë me përmasa milimetrike të quajtura Xenobots nuk janë as robotë të zakonshëm, as krijesa shtazore, por organizma të programuar të gjallë.

Këto krijesa robotike shërbejnë për trajtimin e dëmtimeve traumatike, defekteve në lindje, kancer, plakje dhe shumë të tjera. Xenobots është krijimi i biologëve dhe shkencëtarëve të kompjuterëve, një bashkëpunim mes Universitetit të Vermont dhe Universitetit të Tufts. Këto makineri do të përdoren për të zhvilluar organizma të dizenjuar me kompjuter për shpërndarjen e ilaçeve në trup.

Qelizat staminale të cilat mund të kthehen në çdo ind apo qelizë në trup, u morën nga vezët e bretkosave. Më pas me një pincë të vogël dhe me nje elektrodë, një mikrokirurg bashkoi qelizat me makineri të vogla poshtë një mikroskopi. Siç nuk kishte ndodhur kurrë në natyrë, qelizat filluan të bashkëpunojnë.

Xenobots mund të bashkojnë qindra qeliza, i kompreson ato dhe i kthen në bebe që dalin nga goja e pajisjes. Ditë më vonë, këto bebe kthehen në Xenobots të cilët ecin dhe duken si prindërit e tyre./tvklan.al