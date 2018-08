Shkëndija e humbi me rezultatin 3 – 1 takimin e parë të Play Off të Europa League me Rosenborgun.

Skuadra tetovare u dorëzua që në pjesën e parë në përballjes që u luajt në Norvegji. Shkëndija u eliminua nga Champions League, por duket se nuk do ta ketë të lehtë edhe në Europa League.

Ndeshja e kthimit do të luhet të enjten e ardhshme në Shkup.

Tv Klan