Shkëndija kërkon Shpëtim Duron

Shpërndaje







23:20 07/06/2022

Shkëndija e Tetovës e dashuruar pas Shpëtim Duros. Tekniku kryeqytetas është kthyer sërish në objektivin e skuadrës së Maqedonisë së Veriut, që kërkon ta ul në stol 62-vjeçarin për sezonin e ardhshëm. Marrëdhëniet mes drejtuesve të kuqezinjve dhe Duros kanë mbetur të mira për shkak të dy aventurave relativisht të suksesshme të trajnerit në Tetovë.

Burime pranë teknikut Shpëtim Duro bëjnë me dije se kontaktet mes palëve nuk kanë nisur, gjithsesi ajo që dihet është se Shkëndija e kërkon për stolin.

Pengesë për ish-trajnerin e Partizanit, Flamurtarit dhe Kukësit është një marrëveshja verbale, por ende e pa firmosur që ka aktualisht me kurbinasit. Në prag të sezonit të ri, Duro ka kërkuar garanci për skuadrën, diçka që presidenca ende nuk ia ka plotësuar, duke bërë që tekniku të jetë i lirë edhe për të zgjedhur një destinacion të ri, ndoshta larg Superligës Shqiptare.

Mbetet të shihet nëse Shpëtim Duro do e vendos të ardhmen para eksperiencës së radhës në Kupat e Europës me Laçin, e cila në mesin e qershorit do të njoh kundërshtarin e raundit të parë të Konferencë Ligë.

Klan News