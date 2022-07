Shkëndija kualifikohet në Conference League

21:30 15/07/2022

Skuadra tetovare do të luajë me Valmeira në turin e dytë

Shkëndija është kualifikuar në turin e dytë të Conference League. Skuadra tetovare barazoi 2- 2 në fushën e Ararat të Armenisë në ndeshjen e kthimit. Fillimisht vendasit shkaktuan autogol dhe para se të mbyllej pjesa e parë Sidrit Guri realizoi të dytin për skuadrën shqiptare nga Maqedonia e Veriut.

Në të dytën Shkëndija pa më shumë nga mbrojtja. Ararat edhe pse realizoi 2 herë duke barazuar rezultatin u eliminua pasi tetovarët kishin fituar 2 – 0 përballjen e parë.

Rivali i radhës për Shkëndijën e drejtuar nga Artim Shaqiri është Valmiera e Letoninë, një skuadër me pak përvojë në kupat e Europës. Skuadrat nga Kosova, Gjilani dhe Llapi u eliminuan nga gara. Gjilani e humbi 3 – 1 takimin me Liepaja, ndërsa Llapi nuk shkoi më tej pas barazimit 2 – 2 me Buducnost.

