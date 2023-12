Shkodër, i plagosuri dhe autori me lidhje familjare

15:39 19/12/2023

Aleksandër Curaj në gjendje kritike për jetën, konflikti për borxhin

40 vjecari i cili u plagos të hënën në Shkodër dhe autori i ngjarjes kishin njohje familjare me njëri-tjetrin. Mësohet se Aleksandër Curaj është nipi i ish-gruas të 59 vjeçarit Dedë Bici.

Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur për një borxh të pashlyer. Burimet thanë se të dy janë konfrontuar me njëri-tjetrin një ditë para se të ndodhte plagosja. Ata janë qëlluar me grushta dhe për t’i ndarë ka ndërhyrë një polic i cili ndodhej aty rastësisht. Të dy janë larguar në atë moment ndërsa paraditen e së hënës e qëlloi Curajn me armë zjarri kur ky i fundit ndodhej në zonën e njohur si “Dollari” në Shkodër.

Sipas policisë autori ka shtënë 4 herë në drejtim të 40 vjeçarit. Blutë thonë se autori lëvizte me biçikletë, mjet me të cilin edhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Aleksandër Curaj mori plagë në pjesën e kraharorit dhe ndodhet ende nën kujdesin e mjekëve pasi sipas bluzave të bardha nuk e ka kaluar rreziku për jetën. Uniformat blu të Shkodrës nuk kanë rënë ende në gjurmët e Dedë Bicit ndërsa ky i fundit nuk njihej si problematik. Po ashtu edhe i lënduari nuk është person me precedentë penalë.

