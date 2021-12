Shkodra gati për supersfidën e nesërme

22:05 07/12/2021

Brdaric “kërcënon” Partizanin, Memelli do kthesën e Skënderbeut përballë Egnatias

Vllaznia luan këtë të mërkurë me Partizanin në “Loro Boriçi”. Sfida vlen për javën e 12 të Superligës, ndërsa trajneri i shkodranëve, Thomas Brdaric ka analizuar momentin e skuadrave. Për kroato-gjermanin ndeshja do jetë e luftuar, me shkodranët që hyjnë në fushë për tre pikët. Brdaric kërkon një favor nga tifozët, që të mbushin shkallët e stadiumit për të qenë një motiv më shumë drejt objektivit.

“Do jetë një sfidë e madhe për ne, do jemi në fushën tonë, qytetin tonë dhe me tifozët tanë që shpresojmë të bëjmë një paraqitje sa më të mirë të mundshme. Kemi punuar shumë nga ana mentale dhe lojtarët janë të përqendruar vetëm te fitorja. Ky është qëllimi ynë për momentin”.

Skënderbeu shpreson të lë pas ecurinë negative të javëve të fundit dhe për trajnerin, Migen Memelli sfida ndaj Egnatias do jetë ajo e kthesës.

“E rëndësishme të bëjmë mirë si në ndeshjen e fundit dhe të kemi pak fat sepse e pamë qartë edhe në Tiranë që djemtë bënë maksimumin dhe unë s’kam asnjë lloj pengu lidhur me performancat”. Dy sfidat do luhet në orën 16:45.

