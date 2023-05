“Shkodra qyteti më i bekuar në Shqipëri, mbase në Europë. Nga aty nis turin e falenderimeve”

00:19 16/05/2023

Dukshëm i lumtur për fitoren në Shkodër, Kryeministri Edi Rama tha këtë të hënë se do të nisë sa më shpejt një tur falenderimesh nëpër Shqipëri. E pikënisja do të jetë pikërisht Shkodra. Gjatë konferencës për shtyp me gazetarët, pas fitores së socialistëve në zgjedhjet e së dielës, Rama pati vlerësimet më të larta për qytetin verior.

“Unë e kam të nevojshme të shkoj sa më shpejt në Shkodër, për të nisur nga qyteti më i bekuar nga Zoti dhe më i keqtrajtuar nga robi, një tur falenderimi në të gjithë Shqipërinë?”.

“Dhe jam i bindur që ne mund të bëjmë një histori të re në Shkodër. Në shumë dimensione, Shkodra e kam thënë prej kohës, e kam thënë edhe gjatë fushatës, e përsëris edhe tani që zgjedhjet kanë mbaruar dhe ne kemi marrë fitore. (Shkodra është ) Qyteti dhe zona më e bekuar e Shqipërisë. Nuk ka asnjë të dytë. Mbase edhe në Europë, nuk ka një qytet tjetër, që ka atë bekim, me lumin, me liqenin, me detin, me kodrat, me malin dhe me alpet mbi kokë”./tvklan.al