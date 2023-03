Shkoi vetë në gjykatë, lihet në burg sekretari i përgjithshëm i Bashkisë së Bulqizës

10:00 21/03/2023

Gjykata e Posaçme caktoi masën arrest me burg për sekretarin e përgjithshëm të Bashkisë së Bulqizës, Leonard Daçi, njëkohësisht dhe anëtar i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Lajmi bëhet i ditur nga Klan News. Daçi së bashku me 12 persona të tjerë, mes tyre kryebashkiaku i Bulqizës Lefter Alla, akuzohen për abuzim me tenderin e Ujësjellësit, me vlerë 3.2 dollarë.

Por përveç akuzës së ngritur nga SPAK, Daçi u bë ‘protagonist’ pasi të shtunën, teksa gjykata jepte masat për të arrestuarit, 8 zyrtarë të bashkisë dhe 4 përfaqësues të subjekteve private, ai u shfaq në gjykatë me avokatin e tij.

Ndonëse autoritetet kishin njoftuar ekzekutimin e urdhërarrestit për Daçin, ai në fakt endej i lirë dhe u vetëdorëzua pranë autoriteteve.

Ndërkohë 10 prej të akuzuarve, mes të cilëve dhe kryebashkiaku Alla dhe nënkryetarja, Enkeleida Lleshi u lanë në burg, ndërsa për dy përfaqësues të subjekteve private gjykata caktoi masën “arrest në shtëpi”.

Sipas SPAK këta persona në bashkëpunim me njeri-tjetrin duke abuzuar me detyrën dhe duke shkelur ligjin kanë favorizuar dy firma të ndryshme private në fitimin e një tenderi.

Gjatë seancës së zhvilluar me dyer të mbyllura, kryebashkiaku i Bulqizës, i hodhi poshtë këto pretendime duke cilësuar akuzat si politike. Të pabazuara i cilësoi dhe avokati i tij akuzat e prokurorisë.

Megjithatë hetimet e SPAK kanë dalë në përfundimin se kryetari i bashkisë ka kryer disa shkelje penale gjatë procedurës së prokurimin publik për ndërtimin e rrjetit të furnizimit me ujë në një lagje të Bulqizës./tvklan.al