Shkolla “Bedri Llagami” gati për të pritur nxënësit

Shpërndaje







15:43 04/09/2023

Veliaj: Me kushte bashkëkohore për 600 nxënës të Vaqarit

Shkolla “Bedri Llagami” në Vaqarr është një nga 10 shkollat e reja që do të hapë dyert për nxënësit këtë vit shkollor. Gjate inspektimit te punimeve në shkollën e re, Kryebashkiaku Erion Veliaj tha se puna ka ecur me ritme të kënaqshme dhe shkolla ndodhet në fazën e fundit të punimeve.

“Më vjen mirë që i kemi zgjidhur të gjitha çështjet e pronave, çibanëve, ndërtimeve të paarsyeshme, të palejueshme, dhe më në fund, toka do të jetë vetëm shkollë dhe për nxënësit. Puna ka ecur pak më shpejt dhe kemi pasur më pak andralla me atë pjesë të shkollës, që kontestohej për shkak të pronës. Tani nuk kemi asnjë pengesë. Na dhëntë Zoti mot të mirë, që të vijojmë me marshin e pestë dhe ta çojmë deri në fund. Kjo është një nga shkollat më të mëdha që kemi në zonat rural.”

Veliaj shtoi se shkolla, e cila ndodhet fare pranë lagjes së re të rindërtuar në Vaqarr, kompleton korpusin arsimor dhe i jep një tjetër vlerë zonës.

“Gjithmonë e më shumë do i referohemi Vaqarrit si një zonë tashmë e urbanizuar. Vetë zona këtu, e ish-repartit ushtarak, është e urbanizuar me ndërtimin e shtëpive pas tërmetit. Në njërën anë të rrugës mbaruam çerdhen e kopshtin dhe tani parashkollorin e bashkëngjisim me shkollën, që t’i japim mundësi çdo fëmije, që nga mosha 3 deri në 18 vjeç të mos ketë më asnjë arsye pse të hipë nëpër furgona e të vijë varavingo rrugëve.”

Me një kapacitet për 600 nxënës, shkolla e re “Bedri Llagami”, përveç 5 klasave për sistemin parashkollor dhe 19 klasave për nxënësit e sistemit 9-vjeçar e atij të mesëm, do të ketë edhe një palestër e dy fusha të hapura sportive.

Klan News