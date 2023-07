Shkolla “Musine Kokalari” gati në Shtator

17:07 04/07/2023

Veliaj: Këtë vit happen 10 shkolla të reja. Gati të nisim kampusin universitar në Qytet Studenti

Vitin e ri shkollor nxënësit e shkollës 9-vjeçare “Musine Kokalari” do ta nisin në një godinë të re. Për të parë ecurinë e punimeve ishte në këtë shkollë edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj.

“Musine Kokalari”, jo vetëm do të kthehet në një shkollë më të mirë, por edhe në një shkollë më të madhe, në një shkollë që rritet me 50% të sipërfaqes dhe potencialisht mund të rritet edhe me 50% të nxënësve, sidomos kur të mbarojë Lagjia e re në Kombinat, edhe prej faktit se zhvillimi natyral i Tiranës po shkon në segmente si rruga “Dritan Hoxha”, “Rruga e Elbasanit”, dhe për sa kohë që Unaza e pestë tani është kantieri më i madh i ndërtimit në Tiranë, gjasat janë që kemi marrë vendimin e duhur,”

Kryebashkiaku tha se kjo do jetë një ndër 10 shkollat e reja që do të hapen këtë vit të ri shkollor, ndërsa lajmëroi dhe nisjen e punës për kampusin universitar të universitetit të Tiranës.

“Shkolla “Partizani” është shkolla e radhës, ku jemi thuajse duke i dhënë dorën e fundit dhe punë ditësh ne do të kemi ceremoninë e diplomimit. Do të jetë shkolla “Lek Gjiknuri”, e cila do të hapet te “Medreseja”. “Ne do të ecim me transferimin e Terminalit Lindor, pra terminalit të Qytetit Studenti, për të shkuar te rrethrrotullimi i Lundrës. dhe do të fillojmë Kampusin Universitar dhe unë besoj se ajo që kemi treguar me Universitetin Bujqësor, me konviktet atje, me ato të Inxhinierisë dhe ato të Mjekësisë,

Financimi në shkollën “Musine Kokalari” është mbështetur nga BE dhe PNUD.

Klan News