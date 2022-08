Shkolla nis pa masa anti-Covid

16:46 30/08/2022

Kushi: Kemi shtuar psikologët, mësuesit ndihmës dhe oficerët e sigurisë

Dyert e të gjitha shkollave në vend janë hapur nga mësuesit të cilët po bëjnë përgatitjet e fundit për çeljen e vitit te ri shkollor në 12 Shtator.

Në një intervistë për televizionin Klan, ministrja e Arsimit Evis Kushi, tregon se ndryshe nga dy vitet e shkuara, këtë vit shkolla do të nisë normalisht dhe me orare të rregullta.

“Viti fillon krejt normalisht. Nuk jemi të detyruar të zbatojmë protokollet strikte. Kjo nuk do të thotë që s’do të respektohen rregullat e higjienës, disiplinës , viti është normal. Nuk do të ketë klasa të ndara apo orë të reduktuara, në qoftë se dy vitet e kaluara vëmendja ishte si ta bëjmë të mundur zhvllimin e mësimit tani ambiciet tona janë si ta bëjmë më cilësor”.

Në ndihmë të fëmijëve në shkolla këtë vit do të ketë më shumë punonjës psiko-social, mësues ndihmës për nxënësit me aftësi ndryshe dhe oficer siguri.

“Konkretisht do të kemi 235 punonjës psiko-social më shumë ndërkohë që 700 i kishim nga viti i kaluar, tashme do kemi një ekip më të plotë. Mësues ndihmës do kemi 250 më shumë, aktualisht ne kemi 1310, me këtë rritje ne i afrohemi standardeve të BE, ku një mësues është në ndihmë të 2 nxënësve me aftësi ndryshe”.

Sa i takon programit arsimor, veç abetares së unifikuar me Kosovën, do të ketë dhe lëndë të reja.

“Abetarja e re unike do të jetë në të gjithat shkollat e vendit që vogëlushët ta kenë në 12 Shtator. Këtë vit që sapo mbaroi kishim gjuhën angleze, këtë vit do të vendosim tik do e kemi fillimisht në projekt pilot në 100 shkolla, do ndërtojmë 100 laboratorë smart”.

Për herë të parë këtë vit shkollor do të krijohen dhe ekipet sportive në shkolla, ndërsa projekti “Bëjmë detyrat e shtëpisë” do të shtrihet edhe në 150 shkolla të tjera.

