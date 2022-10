Shkollat në Lituani, strehimore për bombat

21:40 26/10/2022

Qeveria synon që të strehojë 210 mijë njerëz, një e treta e Vilniusit në rast se kërcënimi bërthamor bëhet real

Shkolla Jeruzales në Vilnius, Lituani është caktuar nga qeveria si një strehë për bombat në rast se Rusia vendos në zbatim kërcënimet e saj për përdorimin e mundshëm të armëve bërthamore.

Bodrumi i madh i shkollës tani përdoret si tualet për fëmijët dhe është i mbushur plot me ta gjatë pushimeve. Pavarësisht se ka një hapësirë të vogël për 700 nxënësit e shkollës ajo është një nga ndërtesat në Lituani që është caktuar si strehë.

“Qëllimi ynë është që gjysma e popullsisë së qytetit të ketë strehimore . Por, para luftës, këto lloj ndërtesash nuk u kushtuan shumë vëmendje. Pra, mendoj se kemi bërë vërtet një përparim drejt kësaj duke menduar në lidhje me kërcënimet që po bëhen për shkak të agresionit”, tha zv.drejtuesi I komunës.

Shkolla është një nga 370 lokacionet që qyteti i ka shënuar si strehimore pas pushtimit rus në Ukrainë dhe synohet qe ne total të strehohen deri në 210 mijë njerëz ose një e treta e Vilniusit. Strehimoret e vjetra të bombave të epokës sovjetike u shkatërruan dhe asgjë nuk u ndërtua për t’i zëvendësuar ato, duke detyruar qeverinë e cila me fillim e agresionit të përcaktojë shkollat me bodrume të mëdha dhe parkingje nëntokësore, si strehimore.

“Ne jemi pjesë e NATO-s dhe, ju e dini, ndihemi të sigurt dhe të sigurt dhe asnjë kërcënim i afërt lufte nuk do të na dëmtojë. Por nga ana tjetër, ajo që po ndodh në Ukrainë po i frikson të gjithë. Duhet të kemi strehimore të duhura me furnizime me ujë dhe ushqim, por tani jemi vetëm në hapin e pare”.

Rusia akuzoi më herët se Ukraina po përgatitet të kryejë një sulm me bombë me material radioaktiv, një pohim i hedhur poshtë nga zyrtarët perëndimorë dhe ukrainas si dezinformim dhe një pretekst për përshkallëzimin e luftës.

