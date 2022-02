Berisha: Saimir Tahiri në çdo vend të botës do të ishte dënuar 40-42 vite

Shpërndaje







21:17 07/02/2022

Lidhur me arrestimin e ish-minstrit të brendshëm, Saimir Tahirit, Berisha është shprehur se ka denoncuar herë pas here në Kuvend dhe po ashtu nëpërmjet statuseve të tij në Facebook përsa i përket rastit në fjalë.

Sali Berisha: Nuk ka gjykatës që mund të japë sipas asaj pikë më pak se 15 vite. Nëse do të bësh interpretimin ligjor, ai shkon në çdo vend të botës tek 40-42 vite burg. Unë ju garantoj se kurrë ministri i brendshëm nuk do të arrinte që të kanabizonte vendin. Që në denoncimet e mia të para, ai do largohej nga detyra e ministrit, por Saimir Tahiri është shëmbylltyra e zyrtarit më të kapur të narko-shtetit.

Gjatë këtyre viteve kam publikuar 520 statuse për Saimir Tahirin, këtë e bëja për problemin madhor sepse ne po shndërroheshim në narko-shtet. Ky njeri jo vetëm që vazhdonte, por u shpall super ministër nga Rama. Ky njeri u vu në ndjekje penale nga anti-mafia italiane dhe dihen qëllimet e Edi Ramës, e Donald Lusë. Ambasadori i SHBA në Vjenë kërkoi hetim serioz, u kërkua një dënim. Tahiri u dënua për të dalë dhe prandaj nuk tha asnjë fjalë.

Edhe dy paketet që përmendi avokati i tij ishin kode, avokati i tij është një avokat i shkathët, i zoti dhe është njeriu i marrëveshjes dhe detyroi që me disa deklarata të mbulojë marrëveshjen./tvklan.al