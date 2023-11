Shkretohet spitali Al-Shifa

16:13 18/11/2023

Largimi i pacientëve dhe stafit po bëhet me urdhër evakuimi nga ushtria Izraelite, 32 të vrarë në Khan Younis

Sulmet ajrore izraelite goditën blloqet e banimit në Khan Younis në Gazën jugore duke vrarë 32 palestinezë mëngjesin e kësaj të shtune dhe duke plagosur dhjetra të tjerë, pasi Izraeli përsëri paralajmëroi civilët që të zhvendoseshin.

Spitali më i madh në Rripin e Gazës Al–Shifa po shkretohet dita-ditës, ndërsa qindra pacientë dhe pjesëtarë të stafit mjekësor po e braktisin spitalin e shndërruar në një arenë të vërtetë luftimesh.

Eksodi nga spitali erdhi në të njëjtën ditë kur shërbimi i internetit dhe telefonit u rivendos në Rripin e Gazës, duke i dhënë fund një ndërprerjeje të telekomunikacionit që detyroi Kombet e Bashkuara të ndalonin dërgesat e ndihmave humanitare, sepse nuk ishte në gjendje të koordinonte autokolonat e saj.

Largimi i pacientëve dhe stafit po bëhet me një urdhër evakuimi nga ushtria izraelite, që garantoi sigurimin e rrugëve të pacientëve dhe stafit. Nga 700 shtretër që ka kapacitet, Hamasi thotë se aktualisht aty mbeten të shtruar 120 pacientë, sëbashku me foshnja të lindura para kohe. Autoriteti Palestinez lëshoi ​​një deklaratë duke e cilësuar një krim evakuuimin e pacientëve dhe deklaroi se kjo thellon katastrofën humanitare dhe mjedisore me të cilën përballet Gaza.

Mes paralajmërimeve se rrethimi i Gazës rrit rrezikun e menjëhershëm të vdekjes nga uria, Izraeli iu përkul presionit ndërkombëtar për të rënë dakord për të lejuar kamionët me karburant dhe duke premtuar asnjë kufizim për ndihmën e kërkuar nga Kombet e Bashkuara. Qeveria amerikane ka thënë se kjo marrëveshje arrin në rreth 140,000 litra karburant.

Megjithatë, agjencitë e ndihmës shprehen se kjo është vetëm 37% e karburantit të nevojshëm për të mbështetur operacionet e saj humanitare. Gaza ka marrë vetëm 10% të furnizimeve të saj të nevojshme ushqimore çdo ditë në dërgesa nga Egjipti.

Pesëmbëdhjetë palestinezë nga Rripi i Gazës, duke përfshirë tetë fëmijë dhe anëtarët e familjeve të tyre, mbërritën në Abu Dhabi, Emiratet e Bashkuara Arabe, për trajtim pasi u evakuuan përmes pikës kufitare Rafah në Egjipt.

Dhuna u ndez sërish në Bregun Perëndimor, me të paktën pesë palestinezë të vrarë dhe dy të plagosur në një sulm ajror izraelit në një ndërtesë në kampin e refugjatëve Balata në qytetin qendror të Nablusit.

Zyrtarët palestinezë thonë se Izraeli ka kryer arrestime masive në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor dhe se të burgosurit po përballen gjithnjë e më shumë me sulme fizike dhe trajtim poshtërues në objektet e paraburgimit izraelit.

