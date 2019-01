Shkrihen Facebook Messenger, WhatsApp & Instagram

Facebook planifikon të bashkojë shërbimin e mesazheve të Instagram, WhatsApp dhe Facebook Messenger në një të vetëm. Tre aplikacionet do jenë të pavarur nga njëri-tjetri njësoj si më parë, por do jetë shumë më e lehtë të shkëmbesh mesazhe midis aplikacioneve.

Ideja fillestare është prezantuar nga krijuesi i Facebook për New York Times, si një projekt personal i Mark Zuckerberg. Puna për integrimin e mesazheve të tre platformave në një ka nisur dhe pritet të përfundojë në fund të këtij viti.

Në përfundim pritet që përdoruesit e Facebook, Instagram dhe WhatsApp të komunikojnë direkt me një tjetër person që përdor vetëm një prej shërbimeve, pa dalë nga aplikacioni. Pra të komunikosh nga profili i Instagram me një përdorues të WhatsApp. Kjo aktualisht është e pamundur.

Deri tani Facebook nuk ka komunikuar asgjë në lidhje me këtë shërbim, pasi jemi në një skandal të privatësisë online dhe duke vepruar si aplikacione më vete dhe konkurente, bashkimi i funksionit të mesazheve në një do të sillte shumë probleme. Një bashkëpunim i tillë do të ndikonte pozitivisht për bizneset, pasi do të mjaftonte vetëm një platformë dhe mund të arrini çdo përdorues të një prej aplikacioneve./tvklan.al