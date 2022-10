Shkullaku: Ndarja territoriale ishte politike, ka bashki që s’paguajnë dot gjobat

Shpërndaje







13:44 11/10/2022

Armand Shkullaku ka qenë sot në edicionin e lajmeve në Klan News, ku është shprehur se ndarja territoriale ka qenë politike e cila konsistonte më shumë në pushtetin e PS-së sesa tek interesat e qytetarëve.

“Nuk ishte ajo që pretendohej qëllimi i kësaj reforme, pra afrimin e shërbimit tek qytetarët, por thjesht ishte një ndarje politike e cila koncentronte sa më shumë pushtetin e socialistëve, e partisë në pushtet në atë kohë në bashkitë kryesore të vendit. Vetë fakti ka treguar që gjithë këtë periudhë ankesat e qytetarëve kanë qenë të shumta, distancat kanë qenë të larta, shërbimet mungojnë, ka bashki të cilat kanë fonde jashtëzakonisht të vogla dhe detyrohen të mbulojnë territore tepër të mëdha, kemi sot që shumë qytete, bashki të Shqipërisë janë të mbuluara nga plehrat sepse nuk kanë mundësi për t’i pastruar.

Kemi bashki, dëgjuam kryeministrin të thoshte që tha se do shpallin falimentin sepse këto bashki nuk po arrijnë dot jo vetëm të menaxhojnë taksat që i kanë shumë të pakta, por nuk po arrijnë t’i paguajnë dot borxhet që kanë ndaj shërbimeve që marrin qoftë nga OSSHE, qoftë nga ujësjellësat etj. Kjo për shkak se kjo ndarje nuk është menduar mirë, është një ndarje e bërë me shpejtësi dhe të ndalojmë tek numri i bashkive nuk mjafton, kjo do një studim të plotë dhe nëse do kishte vërtet një angazhim dhe vullnet për t’i shërbyer sa më mirë njerëzve kjo punë duhet të kishte nisur me kohë.

Duhet të ishte një punë ekspertësh paraprakisht, qoftë edhe ndërkombëtar me pjesëmarrjen e tyre. Të bënin një studim të plotë, të shikonin se cilat ishin gabimet dhe këto të reflektoheshin në reformën territoriale. Ndarja duhet të ishte çështja e fundit”, ka thënë Armand Shkullaku. /tvklan.al