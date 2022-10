Shkullaku: Opozita e bashkuar ka shanse të bëjë një ndryshim dhe kthesë në këto zgjedhje

Shpërndaje







14:03 11/10/2022

Gazetari Armand Shkullaku ka qenë i ftuar në studion e lajmeve të Klan News në rubrikën “100% News” me gazetarin Besard Jacaj, ku është shprehur se në zgjedhjet e ardhshme lokale opozita duke qenë e bashkuar rreth një kandidati të mund të bëjë një kthesë në këto zgjedhje.

“Nuk është e lehtë edhe për PS-në sepse sado që të ketë probleme me opozitën, pushteti i gjatë konsumon dhe sidomos pushteti lokal është më pak specifik sepse mos harrojmë që njerëzve u janë bërë premtime të mëdha, një pjesë dërmuese e të cilave nuk janë realizuar. Mos harrojmë që ka rol shumë edhe kandidati, nuk është si zgjedhjet e përgjithshme ku votohet vetëm logo.

Që në momentin e shpalljes zoti Berisha u shpall non grata unë për veten time këtë e kam parë si strategji, si një plan të Edi Ramës nëpërmjet lotimeve dhe fuqisë së tij, por dhe konjukturave gjeopolitike që u krijuan në një moment të caktuar, pikërisht për të çuar opozitën drejt një përçarje.

Në momentin që zoti Basha do merrte vendimin për të përjashtuar zotin Berisha nga grupi parlamentar, përçarja ishte e pashmangshme. Edi Ramës kjo nuk i ka rënë nga qielli, ka punuar për këtë qëllim, ka investuar për këtë qëllim dhe sot pret frutet e këtij investimi dhe testi i parë janë zgjedhjet lokale. Megjithatë duhet bërë kujdes, në kuptimin e parashikimeve sepse ka një lloj entuziazmi që po rritet tek opozita. Po të kemi parasysh humbjen e zgjedhjeve të përgjithshme dhe gjendjen apatike që përfshiu opozitën dhe votuesit e saj, foltoret dhe lëvizjet që nisi zoti Berisha solli një lloj mobilizimi të paktën të elektoratit demokrat. Kështu që bashkimi me LSI dhe me parti të tjera, ky mobilizim, është shumë e rëndësishme të shikojmë se si do shkojnë primarët, pra se cilat janë emrat që do dalin nga kjo garë dhe vetë fakti që do ketë primare kontraston me të emëruarit që cakton Edi Rama, kështu që them se mund të kemi rezultate të mira, në veri nuk besoj se mund të ketë konkurrencë ndaj opozitës, megjithatë edhe në disa qytete të tjera, unë shoh Korçën, deri diku edhe Tirana mund të jetë në lojë, do të varet shumë nga kandidati i opozitës, mendoj që opozita ka shanse, sigurisht duke qenë e bashkuar rreth një kandidati që të bëjë një ndryshim, një kthesë në këto zgjedhej”, është shprehur Armand Shkullaku. /tvklan.al