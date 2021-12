Shkullaku paralajmëron publikimin e listave të tjera

Shpërndaje







21:58 23/12/2021

Gazetari Armand Shkullaku ka paralajmëruar sot se do të dalin lista të reja, të ngjashme me ato të pagave. I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ai tha se shumë shpejt do të ketë publikime të tjera, ku do të ketë lista të legalizimeve dhe të hipotekave.

Armand Shkullaku: Shteti është i imi, AKSHI është imi, si mos t’i përdor partia ime këto të dhëna. Dhe këto të dhëna kanë kaluar, kanë rrjedhur dhe janë përdorur.

Blendi Fevziu: Ka prapë?

Armand Shkullaku: Po sigurisht. Që tek hipotekat, që tek legalizimet…

Artur Zheji: Unë mendoj se kjo është pozitive. Ne duhet të kemi frikë nga gjërat sekrete, jo nga ato që dalin.

Armand Shkullaku: Fevzi a kanë dalë? A dalin këto të dhëna sekrete në një vend normal të NATO-s?

Artur Zheji: Nuk është normale, por kjo është pozitive./tvklan.al