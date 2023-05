Shkullaku: Rezultati i zgjedhjeve pa surpriza, institucionet për herë të parë përcaktuan se kush do të jetë kundërshtari i mazhorancës

17:45 15/05/2023

I ftuar për një intervistë në Klan News, gazetari Armand Shkullaku komentoi rezultatet e deritanishme të zgjedhjeve. Ai tha se fitorja e PS në 55 bashki ishte e pritshme dhe nuk kishte asnjë surprizë. Ndërsa bëri edhe një analizë të fushatës, procesit zgjedhor dhe ngjarjeve që i kanë paraprirë, Shkullaku tha se PS mund të fitonte edhe 61 bashki.

Armand Shkullaku: Sigurisht që ishte e pritshme. PS ka marrë rreth 55 bashki, mund të kishte marrë edhe më tepër, nuk kishte asgjë që ta pengonte në këtë drejtim. Ju vetë kur anonçuat lajmet dhe bëtë pyetjet iu referuat Partia Demokratike, pastaj e korrigjuat, koalicionit “Bashkë Fitojmë”…

Anjola Hamzaj: Sepse nuk e njohin institucionet, jo se…

Armand Shkullaku: Pra ka pasur një paqartësi dhe pikërisht për faktin që institucionet për herë të parë në historinë e pluralizmit shqiptar përcaktuan se kush do të jetë edhe kundërshtari i mazhorancës, nuk kishte ndpdhur ndonjëherë. Arbitrin mund ta bënte mazhoranca, pra ishte arbitri i këtyre zgjedhjeve, por për herë të parë në histori ishte edhe kundërshtari. Pra një mekanizëm i tërë, ne e kemi thënë prej kohësh duke filluar nga gjykata e Apelit, duke filluar që nga bllokimi në gjykatën e faktit, pastaj gjykata e Apelit si rrallë ndonjëherë për gati 1 vit zvarriti një vendim të cilin e dha 2 ditë përpara afatit të regjistrimit në KQZ.

Pas gjykatës më pas të gjitha levat e partisë që janë institucionet zgjedhore vendosën që gjysma e votuesve shqiptarë në këto zgjedhje mos të kishin logo, të mos kishin financim nga taksapaguesit shqiptarë, pra gjysma e votuesve, të mos kishin kohë televizive, të mos kishin komisionerë dhe kulmi u arrit kur në gjysmën e shipëerisë nuk i lanë as numërues.Të gjitha këto i mori një parti tjetër të cilën Edi Rama e caktoi opozitë, asaj iu dhanë të gjitha ato benefitet ndonëse në gjithë Shqipërinë kandidonte me 14 kandidatë nga 61 bashki të mundshme ndërkohë që numëruesit iu lanë një partie, pavarësisht se i takonin opozitës, iu lanë një partie që është në koalicion me Edi Ramën dhe që kishte kandidatë vetëm në Tiranë për bashkinë e Tiranës.

Pra që në këtë moment, e përsëris që nuk ka ndodhur në historinë e zgjedhjeve shqiptare, pavarësisht problemeve që kanë patur, ato janë ndërtuar mbi parimin që palët të ruajnë njëra-tjetrën. Ka pasur gjithmonë një lloj balance sa i takon institucioneve që vëzhgojnë mikëqyrjen dhe numërojnë votat e shqiptarëve. Këtë radhë kjo balancë u prish dhe pati vetëm një njeri që drejtonte votimin, bënte numërimin, jepte dhe rezultatin.

Ky rezultat për mua s’kishte asnjë surprizë, këto kanë qenë zgjedhjet e para që i kam përjetuar pa asnjë lloj dileme se çfarë rezultati do të prodhonin në fund. Edi Rama mori 55, por mund të merrte edhe 61 sa ç’kishte herën e fundit. Madje po të lejohet do të fitonte zgjedhjet edhe në Podgoricë, edhe në Shkup, nuk kishte gjë që do ta ndalte./tvklan.al