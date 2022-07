Shkupi i kërkon Tiranës kthimin e 24 ikonave te kishës

Shpërndaje







19:31 28/07/2022

Nga 45 ikona të sekuestruara, gjysmat janë vjedhur në RMV

Një nga drejtimet e biznesit me eksport të jashtëligjshëm të artefakteve arkeologjike, kishtare dhe të tjera, së fundmi ka sjellë në Shqipëri, sipas deklaratës së Ministres së Kulturës, madje edhe pasi është arritur marrëveshje për kthimin e 25 ikonave të sekuestruara, të vjedhura në kishat maqedonase.

“Kemi zbuluar “dërgesë” të re me 45 ikona, prej të cilave 23 ose 24 janë të identifikuara se janë tonat. Kush i identifikon: Kemi formuar ekip nga Ministria e Kulturës dhe Drejtoria për mbrojtje të trashëgimisë kulturore, të cilat tashmë janë dërguar në terren dhe punojnë në identifikimin e pjesës së mbetur të ikonave”, shprehet Ministrja e Kulturës, Bisera Kostadinovska Stojçevska

Maqedonia e Veriut nga ambasada amerikane do të marrë ndihmë për mbrojtjen e artefakteve arkeologjike dhe kishtare, si dhe për përforcimin e normave ligjore për këtë qëllim. Na faqen e Ministrisë së Punëve të Brendshme për vite me radhë qëndrojnë fotografi të mbi 30 ikonave të zhdukura dhe sendeve të zhdukura arkeologjike, ndërsa për shumë të tjera as nuk është ngritur procedurë për gjetjen e tyre.

Tv Klan