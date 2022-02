Shkupi përkrah qëndrimin e NATO-s për krizën ukrainase

17:34 03/02/2022

Kovaçevski takon Stoltenbergun, thirrje për zgjidhje diplomatike

Siguria e Ballkanit Perëndimor, si një nga prioritetet e NATO-s dhe eskalimi i situatave në kufirin midis Rusisë dhe Ukrainës ishin temat kryesore të takimit të Kryeministrit Dimitar Kovaçevski dhe Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg.

Ata kanë bërë thirrje për qetësimin e situatës, me qëllim të vazhdimit të bisedimeve diplomatike. Stoltenberg gjatë një press-konference në Bruksel bëri me dije se çdo agresion i mëtejshëm rus do të ketë pasoja serioze dhe cmim të lartë.

Jens Stoltenberg: Lëvizje të dukshme të forcave ushtarake ruse drejt Bjellorusisë dhe kjo është shpërndarja më e madhe e forcave që nga “Lufta e Ftohtë”, me 30 mijë trupa, forca speciale, avionë ushtarakë dhe sisteme raketore. E gjithë kjo do të kombinohet me manovrat vjetore bërthamore ruse që priten gjatë kësaj periudhe.

Sipas Aleancës, çdo komb ka të drejtë të zgjedhë rrugën e tij, kurse NATO-ja ka treguar se mund t’i mbrojë aleatët e saj.

Jens Stoltenberg: Ne duam të gjejmë zgjidhje politike për krizën, por duhet të jemi gati për më të keqen. Dje, SHBA-të paralajmëruan se do të shpërndajnë forca në Gjermani, Poloni dhe Rumani dhe kjo vjen si shtesë në përpjekjet e deritashme dhe shpërndarjen e forcave në komandat e NATO-s. Kemi rritur gatishmërinë e forcave të NATO-s dhe vlerësojmë se është e nevojshme shpërndarja shtesë në pjesën veriore të Aleancës.

Në vizitën e parë zyrtare në Bruksel si Kryeministër i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski ka thënë se vendi mbështet propozimin e NATO-s për takime tematike me Rusinë, për sigurinë evropiane me fokus Ukrainën, për transparencën dhe uljen e rrezikut dhe kontrolli i armëve.

Dimitar Kovaçevski:Si aleatë të NATO-s I bashkangjitemi thirrjeve ndaj Rusisë që ta deeskalojë situatën dhe ta vazhdojë dialogun diplomatic. Tërësisht mbështesim sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës në kufijtë e njohur ndërkombëtarisht. Si aleatë, ne jemi të fuqishëm, të vendosur dhe të bashkuar në reagimin tonë.

Gjatë vizitës zyrtare në selitë e NATO-s dhe BE-së në Bruksel, Kryeministri Kovaçevski shoqërohet nga Ministri i Jashtëm, Bujar Osmani, Ministrja e Mbrojtjes, Slavjanka Petrovska dhe Zv/Kryeministri për Çështje Evropiane, Bojan Mariçiq.

Klan Macedonia