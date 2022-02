Shkurti mbyllet me termometrin -5 gradë. Priten probleme në transportin detar

Shpërndaje







15:46 21/02/2022

Java e fundit e Shkurtit do të kalojë mes vranësirave dhe kthjellimeve dhe me temperatura që do të luhaten ndjeshëm. Sinoptikanët parashikojnë se nga e marta vlerat termike do të shënojnë një ulje të menjëhershme me 3 apo 4 gradë.

“Temperaturat minimale do të bien deri në -5 grade Celsius në zonat malore, ndërsa maksimumi do të arrije deri në 13 gradë. Pas së mërkurës do të ketë përmirësim të motit, me kthjellime dhe rritje të vlerave termike”.

Problem gjatë mesit të javës do të mbetet parametri i erës, kryesisht në zonat bregdetare të vendit.

“Parametri i erës do të shkojë deri në 65 km/orë duke sjellë probleme edhe në trafikun detar” .

Ndërsa për marsin sinoptikanët parashikojnë se reshjet do të jenë shumë pranë normës mujore, kryesisht në zonën perëndimore të vendit.

Tv Klan