Shkurtohet periudha e karantinës në Maqedoninë e Veriut

23:58 25/01/2022

Të infektuarit duhet të izolohen vetëm 7 ditë

Në seancën e mbrëmshme Shtabi Kryesor i Krizës ka miratuar rekomandimin e Komisionit për Sëmundje Infektive për shkurtimin e periudhës së izolimit për personat që rezultojnë pozitiv me COVID-19 nga 10 në shtatë ditë. Vendimi është miratuar, sikundër thuhet, për shkak të pasqyrës më të lehtë klinike që shkaktohet nga varianti Omicron.

Rekomandimi i Shtabit Kryesor të Krizës tashmë është dorëzuar në Qeveri, kurse për të do të debatohet në seancën e ardhshme qeveritare. Derisa pritet “drita jeshile” nga Qeveria, raporti javor i ISHP-së, thotë se për 4.5% është rritur numri i rasteve pozitive me COVID-19, në krahasim me javën paraprake.

Nga 17 deri më 23 Janar janë shënuar 11.610 infektime të reja në 35 qytete. Regjistrohen edhe 1.559 riinfektime me rritje prej 25% krahasuar me javën paraprake. Brenda një jave janë shënuar 97 viktima me rritje prej 76.4% në krahasim me javën e shkuar. 87% e pacientëve që kanë humbur jetën nga koronavirusi i takojnë grupmoshës mbi 60 vjeç.

Autoritetet e shëndetësisë njoftojnë se nga fillimi i procesit të imunizimit janë vaksinuar 864.759 qytetarë me një dozë vaksine, me dy doza 841.143 kurse dozën e tretë e kanë marrë 122.752 qytetarë.

