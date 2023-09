Shmanget tragjedia e dashurisë në Francë, mesfushori i Nice bindet për të mos u vetëflijuar

20:29 29/09/2023

Ndarja nga e dashura për pak sa nuk shkaktoi zi në futbollin Europian. Mesfushori i Nice, Alexis Beka Beka u tërhoq nga ideja për tu hedhur nga ura 100 metra e lartë në vendin e quajtur si Magnan. 22-vjeçari kërcënoi se do të hidhej, duke shkaktuar kaos dhe trafik të rënduar në autostradën A8 të qytetit të Nice. Konsultat me psikologët e klubit dhe policinë e bindën që të mos kryente aktin dhe të largohej i qetë nga ura.



Fundi i marrëdhënies së dashurisë duket se është përjetuar keq prej tij, faktor që ka ndikuar edhe në performancën këtë sezon, duke mos luajtur për asnjë minutë. Mesfushori u bashkua me klubin francez në verën e vitit të shkuar për shifrën e 12 milionë Eurove. Për shkak të kësaj ngjarje, klubi i Nice ka pezulluar daljet për media. Në dyshim mbetet dueli i radhës në kampionat Brest, përballje që luhet për vendin e parë në Francë.

Klan News