Shokuese! “Djemtë e mi të droguar, pinin hashash e më thoshin ‘erdhe o i mbaruari i m*tit’”

18:53 27/11/2022

Besniku ka shokuar me deklaratën e tij për fëmijët në seancën e ndërmjetësimit te “Shihemi në Gjyq” në E Diela Shqiptare. Ai është shprehur se me gruan e tij ka pasur probleme të shumta prandaj dhe i dha fund martesës. Sipas tij ajo nuk i ka edukuar dy djemtë e tyre ashtu siç duhej dhe merrej me shumë pisllëqe. Djemtë sipas Besnikut janë të droguar, pinë hashash dhe kishin një sjellje jo shumë të hijshme ndaj të atit.



Dorina: Unë i kam thënë, a ke probleme me atë tjetrën? Jo më tha nuk kam.

Eni Çobani: Ia ke shpjeguar? Ti ke akoma probleme me gruan e parë.

Besniku: Unë kam pasur probleme, nuk kam më.

Eni Çobani: Kur i ke pasur o Besnik?

Besniku: I kam pasur në 2019, atëherë dhe e ndava. Problemi qëndron se ajo merrej me shumë pisllëqe, fëmijët dy djemtë, janë drogaxhinj. Shanin bënin, rrinte njëri në një dritare, njëri në tjetrën, më fal publiku, si puna e çitave, pinin hashash dhe unë kur vija nga puna me të drejtë të Zotit, në orën 7 të darkës “erdhe ti o i mbaruar i m*tit”, të më falni publiku. Ta marrtë dreqi me gjithë fëmijë, as punonin, lanë dhe punën, vetëm një person, vetëm unë. Moj grua hiqja mënjanë, moj grua qysh t’ua bëjmë. /tvklan.al