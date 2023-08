Shoqëria civile e Nigerit mobilizon kombin për të luftuar

15:16 03/08/2023

Demostrata janë planifikuar në të gjithë kryeqytetin, Niamey për të kundërshtuar ndërhyrjen e huaj

Junta ushtarake e Nigerit dhe grupet e Shoqërisë Civile i bënë thirrje kombit që të mobilizohet në kryeqytet për të luftuar për lirinë e vendit dhe për t’iu kundërvënë ndërhyrjes së huaj .

“Ne po flasim për largimin e menjëhershëm të të gjitha forcave të huaja. Do të mobilizohemi kundër të gjitha formave të kërcënimeve për të vazhduar luftën për sovranitetin e popullit. Dinjiteti i popullit nigerian do të respektohet nga të gjithë pa përjashtim”, tha për Associated Press Mahaman Sanoussi, koordinator i përkohshëm për grupin e shoqërisë civile M62 që organizon protestën.

Marshimi përkon në ditën e pavarësisë së kombit të Afrikës Perëndimore nga ish-kolonizatorët, Franca. Protestat kundërshtojnë ndërhyrjen e huaj. Përpara demonstratës, Ambasada Franceze në Niamey i kërkoi qeverisë së Nigerit të marrë të gjitha masat për të garantuar sigurinë dhe mbrojtjen e ambienteve të saj pasi u sulmua nga protestuesit javën e kaluar.

Udhëheqësi i grushtit të shtetit të Nigerit ka deklaruar se ai nuk do të përkulet para presionit për të rivendosur ne pushtet presidentin Mohamed Bazoum, duke kritikuar sanksionet e vendosura nga udhëheqësit e Afrikës Perëndimore si “të paligjshme” dhe “çnjerëzore” dhe duke u kërkuar bashkatdhetarëve të tij që të përgatiten për të mbrojtur kombin e tyre.

Komentet e gjeneralit Abdourahamane Tchiani gjatë një fjalimi televiziv vijnë pasi shefat e mbrojtjes të ECOWAS u takuan për të diskutuar krizën në Niger. Blloku rajonal ka vendosur sanksione të rënda ekonomike ndaj Nigerit dhe ka kërcënuar se do të përdorë forcën nëse presidenca e Bazoum nuk rikthehet deri më 6 gusht. Ai gjithashtu ka dërguar një delegacion në Niger të kryesuar nga ish-udhëheqësi nigerian Abdulsalami Abubakar për të negociuar me ushtarët që morën pushtetin .

Retorika e zjarrtë shënon një intensifikim të përplasjes së Nigerit me ECOWAS-in, i cili ka luftuar për demokracinë në Afrikën Perëndimore në dy vitet e fundit. ECOWAS do të zhvillojë takim treditor në Abuxha. Aktualisht këtë grup rajonal e udhëheq Nigeria, një superfuqi ushtarake dhe ekonomike në Afrikën Perëndimore. Ky shtet ka ndërprerë furnizimin me energji elektrike për Nigerin me qëllim për të shtuar presionin ndaj krerëve të puçit.

