“Shoqëria jonë po bëhet me flokë të bardha”, sociologu: Dy fëmijë sot quhen trofe

10:24 15/11/2023

Në tremujorin e tretë të INSTAT për vitin 2023 është evidentuar rënie e numrit të lindjeve dhe rrjedhimisht, rënie të shtimit të popullsisë. Sociologu Gëzim Tushi shpjegon për “Aldo Morning Show” në Tv Klan se ky proces ka rreth tre dekada.

Sipas shifrave të sociologut, aktualisht llogaritet 1.2 fëmijë për grua. 400 mijë fëmijë janë në moshën shkollore, një shifër e ulët kjo krahasuar me 1.4 milionë që kanë qenë deri në vitin 1990.

Gëzim Tushi: Ka tri dekada që ka një proces të rënies së natalitetit në shoqërinë shqiptare.

Aldo: Ah, tri dekada?

Gëzim Tushi: Aboslutisht, shikoni. Për të dhënë ca shifra, në qoftë se në vitin 1960 kemi pasur 5-6 fëmijë për grua, në vitin 1990 kemi pasur 2.6 fëmijë për grua, kështu matet kjo.

Aldo: Atëherë ka qenë edhe një kështu e qeverisë e asaj kohe që nënat me shumë fëmijë kishin një lloj lehtësimi.

Gëzim Tushi: Sigurisht. Kemi arritur te 1.2 fëmijë për grua, do të thotë që tani jemi në proces rënieje, nuk mbajmë dot as këtë popullsi. Për të mbajtur këtë popullsi që kemi, duhen 2.3 fëmijë për grua. Ne kemi 1.2 që do të thotë procesi është në rënie. Një shifër tjetër për ta kuptuar, ne kemi pasur në vitin ‘90 1.5 fëmijë të moshës shkollore, sot kemi më pas se 400 mijë të moshës shkollore kështu që po prishen balancat midis popullsisë së re dhe popullsisë së plakur dhe prandaj themunë edhe në ato librat që kam shkruar që kjo po bëhet një shoqëri me flokë të bardha, po fillojnë të dominojnë moshat e vjetra. Por pse ka rënë numri i moshave të reja si është puna?

Aldo: Secili ka një arsye, janë shumë kam përshtypjen.

Gëzim Tushi: Ka një gjë, kur ndodh emancipimi, forcohet shtresa e mesme e shoqërisë, bie numri. Sa më shumë forcohet kulturalisht shoqëria, aq më shumë bie numri i lindjeve.

Aldo: Pra profesor, ti po thua që rritja e moshës së martesës…

Gëzim Tushi: Është një nga arsyet.

Aldo: Prandaj zgjedhin ndoshta për të bërë një fëmijë?

Gëzim Tushi: Dy fëmijë sot në sociologji quhet fëmijë trofe, domethënë bën një fëmijë dhe i përkushtohesh atij./tvklan.al