Shoqërimi i protestuesit, policia e Tiranës: Ndërhymë pasi kishte thikë në dorë

20:30 12/11/2022

Falenderon qytetarët për qytetarinë e treguar gjatë tubimit

Protesta e zhvilluar këtë të shtunë nga opozita ishte e qetë dhe pa tensione. Megjithatë në përfundim të saj, thirrjes së organizatorëve për të ndezur qirinj në oborrin e Kryeministrisë, disa iu përgjigjën duke hedhur edhe bojë në drejtim të godinës. Pikërisht në këtë moment, forcat e policisë u panë duke neutralizuar një protestues, që shkelmoi derën e Kryeministrisë.

Megjithatë, ashtu siç sqaron me anë të një deklaratë për mediat vetë Policia e Tiranës, shkak për ndalimin dhe shoqërimin e tij u bë fakti se protestuesi mbante në dorë një thikë dhe kryente lëvizje të pakontrolluara..

“Në lidhje me shoqërimin e një shtetasi, në përfundim të tubimit të ditës së sotme, sqarojmë opinionin publik se: Shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, në zbatim të detyrave të planit të masave, të hartuar me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë publike, para, gjatë dhe pas përfundimit të tubimit, në përfundim të tubimit kanë konstatuar një shtetas që mbante në dorë një mjet prerës dhe kryente lëvizje të pakontrolluara. Shërbimet e Policisë kanë ndërhyrë me profesionalizëm për të parandaluar çdo veprim të këtij personi, i cili mund të cënonte jetën e pjesëmarrësve në tubim dhe të punonjësve të Policisë që ishin në shërbim për të garantuar mbarëvajtjen e tubimit përsa i përket rendit dhe sigurisë”, thotë policia.

Autoritetet po ashtu sqarojnë se nga verifikimet e para rezulton se i riu vuan nga probleme të shëndetit mendor. Po ashtu, policia falenderon protestuesit për qytetarinë e treguar gjatë tubimit.

“Shërbimet e Policisë e kanë neutralizuar dhe shoqëruar shtetasin J. Ç., 25 vjeç, nga fshati Gurrëz e Vogël, Lushnjë, i cili nga verifikimet paraprake rezulton person me probleme të shëndetit mendor. Sqarojmë se përveç këtij shtetasi nuk ka asnjë person tjetër të shoqëruar nga shërbimet e Policisë dhe se tubuesit janë shpërndarë pa krijuar probleme përsa i përket rendit dhe sigurisë publike. Policia e Shtetit falenderon qytetarët për qytetarinë e treguar gjatë tubimit dhe i garanton ata se Policia e Shtetit është e angazhuar maksimalisht për të garantuar rendin, sigurinë, lirinë dhe të drejtat e qytetarëve”, thotë policia e Tiranës në reagimin e saj./tvklan.al