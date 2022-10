Short i favorshëm në Frankfurt

23:20 10/10/2022

Kombëtarja Shqiptare ishte me shumë fat në shortin e hedhur në Frankfurt të Gjermanisë. Goglat i vendosën përballë përfaqësuese të kalueshme në eliminatoret e Kampionatit Europian të vitit 2024 që do mbahet në Gjermani, duke rritur shpresat për një pjesëmarrje tjetër të kuqezinjve në finalet e turneut kontinental. Specialistët e futbollit e shikojnë një short të favorshëm për kombëtaren e teknikut Reja, pasi goglat rezervuan kundërshtarë si Polonia, Republika Çeke, Ishujt Faraoe dhe Moldavia. Një grup me 5 skuadra, çka rrit shanset dhe afron akoma e më shumë kombëtaren tonë drejt kualifikimit.

Italiania “Gazzetta dello Sport” i konsideron shanset e pjesëmarrjes së kombëtares sonë në Euro 2024 me 40%, të shumta duke parë që në grup jemi së bashku me kokë grupi Poloninë dhe Republikën Çeke, kombëtare që sipas deklaratës së teknikut italian, Edi Reja është rivali jonë direkt për vendin e dytë. Kuotë tepër motivuese për përfaqësuesen tonë, por tepër e largët me atë të Polonisë, pjesëmarrje e të cilët në Gjermani është thuajse e sigurtë. E udhëhequr edhe nga një Robert Lewandowski, kombëtarja polake kuotohet me 90% të shanseve për të qenë në turneun europian, ndjekur më pas nga Republika Çeke me 70%.

Sa i përket kombëtares polake, ajo ka edhe shanset më të mëdha për të qënë prezent në Gjermani, ndryshe nga 53 kombëtaret e tjera, të cilat duke parë edhe formimin e grupit i ndan shumë pak nga prezenca apo jo në turneun e UEFA-s. Gazeta italiane nuk llogarit kombëtaret e tjera në grupin tonë, si Ishujt Faraoe dhe Moldavia, të cilat shihen se nuk do shkaktojnë befasi në grupin E eliminator. Kuota që shpresojmë të zerohen totalisht në fushën e lojës dhe kombëtarja jonë të jetë për herë të dytë pjesë e Europianit. Tetë duelet e kombëtares shqiptare në grupin E do të transmetohen ekskluzivisht falas në Televizionin Kombëtar Klan.

