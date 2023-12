Shorti i Euro 2024, Zekaj: Serbia është shumë dobët, skuadra jonë më e motivuar

Shpërndaje







18:12 02/12/2023

Këtë të shtunë në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ka qenë e ftuar gazetarja e sportit, Viola Spiro, dhe analisti i futbollit, Xhevdet Zekaj.

Ata kanë folur më tepër rreth shortit për Euro 2024 që do mbahet sot në orën 18:00, një ditë e rëndësishme për kombëtaren tonë.

Viola Spiro u shpreh se nuk do donte që Shqipëria të përballej me Serbinë, kurse Zekaj tha se do të donte t’i kishim kundërshtar.

Viola Spiro: Nuk e kemi shumë të lehtë përsëri, ndaj thamë që do të kemi fat sepse shorti i ditës së sotme nga vazo e parë mund të na vendosi sigurisht me Gjermaninë, Francën apo skuadra të tjera të forta. Kemi…

Rudina Magjistari: Janë të gjitha në vazon e parë këto.

Viola Spiro: Kemi vazhdimësi me vazon e tretë me skuadra që ne nuk kemi fituar asnjëherë ose që nuk kemi pasur kurrë duel. Me Kroacinë dhe Sllovakinë ne nuk jemi ndeshur kurrë në historinë e kombëtares. As s’kemi pasur fitore me Holandën. Pastaj në vazon e katërt është pika më e vështirë që unë nuk do të doja me Serbinë. Profesori do të donte të kishim një kundërshtar. Dhe realisht Presidenti i Federatës Serbe, nuk do që të ndeshet me Shqipërinë. Jo vetëm për faktin që tashmë jemi një ekip i vështirë dhe kemi performancë të lartë, nuk do të ketë dhe presionin psikologjik të atmosferës që mund të sjellë një përballje sërish mes Serbisë.

Xhevdet Zekaj: Pas Serbisë, e mban mend që erdha, u bë ajo ngjarja e shëmtuar me Serbinë dhe unë erdha direkt në studio këtu pas nesh. Që isha i entuziazmuar, me shumë gaz e guxim, do shkojmë në Europian thashë. E them prapë, Serbia është shumë dobët dhe skuadra jonë është shumë e motivuar ndaj Serbëve. Ka shumë arsye që ata të fitojnë dhe të japin më të mirën ndaj Serbëve. Dhe Serbët janë më të acaruar, më të frikësuar, madje unë them që Presidenti i Federatës të Futbollit të Serbisë, që është një futbollist shumë i madh, por para viteve ’70, tha: “rujna o Zot Shqipërinë”.

Rudina Magjistari: Shiko shiko, na erdhi dita. Mirë, përsa i përket vazës së parë, duhet të jap sërish publicitet, me cilën skuadër nuk do të donit të na binte shorti në atë listë aty?

Viola Spiro: Me Belgjikën dhe Anglinë.

Xhevdet Zekaj: Unë Anglinë dhe Spanjën kam pak frikë. /tvklan.al