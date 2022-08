Shorti i lehtë për pretendentët e Europa League

20:20 26/08/2022

Ballkani do të jetë kundër Slavia Prague, Cluj dhe Sivaspor

Skuadrat pretendente të Europa League ishin me fat në shortin e hedhur në Zvicër. Roma, fituese e edicionit të shkuar të Conference League do të përballet me Ludogorets, Betis dhe Helsinki.

Manchester United do të ketë kundër Real Sociedad, Sherif Tiraspolin dhe Omonia.

Arsenal në grupin A, sfidohet nga PSV Eindhoven, Bodo Glimt dhe Zyrih.

Ndërsa në Conference League shorti rezervoi skuadra të forta për Ballkanin. Skuadra nga Kosova do të përballet me Slavia Prague, Cluj dhe Sivaspor.

Pretendente për këtë trofe janë skuadra si Fiorentina, Istanbul Basasehir, West Ham apo edhe Villareal.

Tv Klan