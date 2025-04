Pasi u vendosen skuadrat që do të marrin pjesë në “Final Four”, FSHF-ja ka zbuluar edhe datat e ndeshjeve, ku do të përcaktohet skuadra kampione dhe ato që do të marrin pjesë në Europë.

Ashtu siç është njoftuar edhe më herët, të gjitha takimet do të luhen në kryeqytet, në stadiumin “Arena Kombëtare”.

Gjysmëfinalja e parë do të luhet më 4 Maj, ndërsa gjysmëfinalja e dytë më 5 Maj. Finalja për vendin e tretë/katërt është planifikuar për datën 9 Maj, ndërsa finalja për titullin kampion do të luhet më 12 Maj. Pas përfundimit të kampionatit të rregullt, u përcaktuan edhe vazot e ekipeve për “Final Four”, ku Egnatia dhe Vllaznia janë pjesë e vazos së parë, ndërsa Dinamo dhe Partizani janë pjesë e vazos së dytë.

Shorti për përcaktimin e çifteve gjysmëfinaliste do të hidhet më 29 Prill, në ora 11:00 në ambientet e “Shtëpisë së Futbollit”.

Të katër skuadrat e kualifikuara do të përfitojnë shpërblime sipas rregullores së aktivitetit. Ekipi kampion, përveç shpërblimit financiar, do të sigurojë edhe pjesëmarrjen në turin e parë kualifikues të Champions League, ndërsa tre ekipet e tjera do të marrin pjesë në raundin e parë kualifikues të Conference League.

/tvklan.al