‘Showdown’-i i tretë e eliminoi në ditëlindjen e Elhaida Danit, Kejsi: Ishte një surprizë e keqe për të

18:15 20/02/2024

Vajza me flokët e sy të gjelbër që rrëmbeu vëmendjen që në audicionet e “X Factor Albania” është eliminuar në natën e gjashtë ‘live’. Bëhet fjalë për Kejsi Jazxhin, konkurrenten me zërin e fuqishëm të spektaklit të talenteve në Tv Klan e cila la garën në mbrëmjen e eliminimit të dyfishtë, së bashku me Alba Dajlanin.

Në një intervistë për “Rudina”, Kejsi i kthehet ndjesive të asaj mbrëmjeje që shënoi ndërprerjen e rrugëtimit të saj në program. Për të ishte sfida e tretë pas përballjeve me Boranën e Nikin, por këtë herë rezultoi që gara për të duhet të mbaronte në ditëlindjen e mentores së saj, Elhaida Danit.

Kejsi Jazxhi: Kisha një parandjenjë të keqe, nuk e di a e kisha nga gripi apo nga temperatura, por sikur e prisja që do ikja.

Rudina Magjistari: E parandieje?

Kejsi Jazxhi: Po, por e kalova me shumë sportivitet.

Rudina Magjistari: Kur dëgjove emrin aty?

Kejsi Jazxhi: Po prisja gjatë gjithë kohës në ankth. Unë e kisha provuar edhe dy herë të tjera ‘showdown’-in, sikur isha mësuar me ‘showdown’-in tani, por ky ishte i fundit, i treti, i vërteti.

Rudina Magjistari: Edhe ndodhi. U mërzite paka ty më duket mua apo jo?

Kejsi Jazxhi: Po, po u mërzita pak por do doja që normalisht si gjithë të tjerët do doja të vazhdoja akoma më shumë, mund të jepja akoma më tepër.

Rudina Magjistari: Elhaida gjithashtu m’u duk u mërzit për ty.

Kejsi Jazxhi: Elhaida atë ditë kishte ditëlindjen, ishte një surprizë e keqe për Elhaidën atë ditë por unë e falenderoj shumë sepse Elhaida ka qenë një ndihmë jashtëzakonisht shumë e madhe dhe sidomos atë javë që ka qenë shumë stresuese për mua. Duhet të këndoja ‘Adagio’-n ndërkohë që s’kisha zë gjithë javës dhe ka qenë aty./tvklan.al